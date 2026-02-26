Egy világoskék Ford Focus vált helyi látványossággá a bécsi Donaustadt kerületben. Az autó nagyjából egy éve áll mozdulatlanul az Am langen Felde 18. szám előtt, és azóta gyakorlatilag minden nap újabb parkolási bírságot kap. A környékbeliek szerint a szerb rendszámú kocsi lassan legendává válik a városrészben.

Már kerékbilincset is kapott

Az autó egyik első kerekére már kerékbilincs is került, ami arra utal, hogy a felhalmozott, ki nem fizetett bírságok száma jelentős. A lakók szerint egy időben annyi bírságcsomag volt a szélvédőn, hogy alig látszott az üveg. Aztán ezek a fizikai bírságok eltűntek, de ez nem azt jelenti, hogy ne kellene befizetnie őket.

Többe kerülhet a bírság, mint maga az autó

Ha a napi bírságokat egy évre számoljuk, az összeg akár a 9 ezer eurót (3,3 millió forint) is elérheti – írja a Heute. Ez meghaladhatja az idős Ford Focus jelenlegi piaci értékét. A tulajdonos számára így kérdéses, megéri-e egyáltalán kiváltani az autót és rendezni a tartozást. Egyelőre nem tudni, hogy a járművet elszállítják-e a hatóságok, vagy mi lesz a sorsra.

Az biztos, hogy a világoskék Focus időközben a környék egyik legismertebb „állandó lakójává” vált – de nem épp irigylésre méltó módon.