Egy floridai (USA) egyedülálló édesanya kőkemény bírsággal néz szembe, olyan indok miatt, amit elsőre nehéz feldolgozni. A történet főszereplője, Sandy Martinez több mint 165 ezer dollárnyi – vagyis nagyjából 60 millió forintnyi – bírságot szabtak ki, mert a család autói időnként két kerékkel rálógtak a házuk előtt lévő füves területre, ami szinté a sajátjuk.

Martinez a floridai Lantana városában él – házuk saroktelken található, egy négyirányú kereszteződés mellett. A házban fia, lánya és testvére lakik vele, mindannyian teljes állásban dolgoznak, így négy autó tartozik a háztartáshoz.

Az utcán parkolás a forgalmas kereszteződés miatt nem opció, és természetesen a járdán sem parkolhatnak, mert az újabb büntetést vonna maga után. A család ezért sokszor úgy parkolt, hogy az egyik autó két kereke az autóbeálló melletti füves részen volt.

A város azonban ezt szabálysértésnek minősítette, és napi 250 dolláros bírságot szabott ki (80 ezer forint) – több mint egy éven keresztül.

Hiába próbált egyeztetni

A New York Post beszámolója szerint Martinez már az első figyelmeztetés után megpróbált időpontot egyeztetni a hatóságokkal, hogy megoldást találjanak problémára. Állítása szerint azonban ezek a kísérletek eredménytelenek maradtak.

A parkolás mellett a város további „szabálysértéseket” is felsorolt: repedések a felhajtón, illetve egy vihar által megrongált kerítés. Ezek együtt duzzasztották a büntetést hat számjegyűre.

Az ügyben a hölgyet az Institute for Justice (Igazságügyi Hivatal) képviseli, amely arra hivatkozva próbálta csökkenteni a büntetést, hogy az aránytalanul magas, és sérti Florida „Excessive Fines Clause” rendelkezését, vagyis a túlzott bírságok kiszabását.

A floridai legfelsőbb bíróság azonban nemrég elutasította az ügy tárgyalását, így a hat számjegyű bírság érvényben maradt. A hivatal egyik vezető ügyvédje, Ari Bargil a CBS Newsnak úgy fogalmazott: „Meghökkentő, hogy valakit hat számjegyű összegre büntetnek azért, mert a saját telkén parkol.”

Mi jöhet ezután?

Florida úgynevezett „homestead protection” (“háztulajdon védelem”, vagy valami hasonló) szabálya megvédi Martinez otthonát a végrehajtástól, vagyis a házát nem árverezhetik el a bírság miatt. Ez azonban nem oldja meg a problémát: a tartozás továbbra is fennáll, amelyet az ingatlana terhelnek rá a hatóságok, mivel a tulajdonos nem fizette ki.

A jelenlegi állás szerint az egyetlen lehetősége az lehet, hogy szövetségi bíróságon próbál új eljárást kezdeményezni. Addig viszont egy egyszerű, két kerékkel a gyepen hagyott parkolás története marad a bizonyíték arra, milyen súlyos következményekkel járhat egy aprónak tűnő helyi rendelet megsértése.