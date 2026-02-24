A Százhalombattai rendőrség egyenruhásai január végén egy autóst akartak igazoltatni, ám a sofőr a zsaruk jelzésére nem állt meg, a menekülést választotta – számolt be róla a Pest vármegyei rendőrség.

A menekülő autós több közlekedési szabályt is megszegett, majd hajmeresztő módon egy érdi vasúti átjáró tilos jelzésén is áthajtott. Az ügyben eljárás indult. A veszélyes mutatvány több százezres bírságot és járművezetéstől eltiltást ér.

A felévtelen jól látható, ahogy a rendőrautó bő 80 km/órás sebességgel üldözi a menekülő járművezetőt lakott területen belül egy nem túl széles, keretes házakkal teli lakóövezetben.

Ilyen esetben mindig felmerül a kérdés: valóban jó ötlet a szabálysértőt, bűnözőt ilyen formában üldözni, pláne lakóövezetben, ahol bármikor felbukkanhat egy gyermek az út közelében, mert mondjuk felkelti kíváncsiságát a sziréna, és amúgy is szereti a rendőrautókat? Mik erre a szabályok? Milyen módszereket vehetnek be rendőreink egy menekülő autóssal szemben? Meddig mehetnek el? Milyen távolságból kell követniük? Mikor kell erősítést kérniük?

Kérdéseinket továbbítottuk a rendőrségnek, amint megkaptuk válaszukat, frissítjük cikkünket.