Őrizetbe vették azt a 40 éves férfit, akit szombat délután próbáltak megállítani a rendőrök Németországban egy hildesheimi autópálya-pihenő közelében, azonban ő gyorsított és elmenekült.

A sofőr először az A7-es autópályán száguldott, majd a B6-os szövetségi sztrádára hajtott, ahol időnként 200 km/órával száguldott. Az üldözés később vidéki területen folytatódott, ahol a sofőr keskeny utcákban próbált elmenekülni, kikapcsolva járműve fényszóróit, végül az autóját elhagyta, és gyalog menekült a nyílt mezőkön.

Néhány perccel később egy rendőr elfogta. A rendőrség közölte, amellett, hogy a férfinak nincs vezetői engedélye, a kábítószer-fogyasztás gyanúja is felmerült. Több vád alapján is nyomozás folyik ellene, többek között illegális autóversenyben való részvétel miatt.

