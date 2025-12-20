Villanyoszlopnak csapódtak azzal a Ferrari Purosangue-gal, amit a floridai rendőrök üldöztek a kedd hajnali órákban. A 2024-es évjáratú olasz szabadidőautót egy 28 éves férfi lovasította meg, azonban azután, hogy megjelentek mögötte a szirénázó egységek, nem jutott messzire, ugyanis a második háztömbnél elveszítette az uralmát az autó felett.

A becsapódást szikrák, majd egy tompa robbanás követte, és pillanatokon belül sötétségbe is borultak a környező épületek. A könnyebben sérült tolvajt azonnal őrizetbe vették – írja a Road & Track.

Az újonnan körülbelül 100-150 millió forintos Ferrari alighanem totálkárosra tört.

Egészen 2022 végéig kellett várni arra, hogy a Ferrari szakítson a hagyományokkal, és ne csak kétajtós sportkabriókkal és -kupékkal bombázza az ügyfelkörét. A maranellói gyártónál a Purosangue az első négyajtós modell – az olaszok tudatosan kerülik a kommunikációban az SUV kifejezést, habár tulajdonképpen egy szabadidőautóról beszélünk.

A 6,5 literes V12-es motorban bőven van kraft, hiszen 725 lóerős teljesítményt és 715 Nm-es nyomatékot mutat fel. Ami pedig a menetdinamikai mutatókat illeti, 0-ról 100-ra 3,3 másodperc alatt gyorsul, és 310 km/óráig képes felkúszni a sebességmérő mutatója.

Ép állapotában így néz ki a Ferrari Purosangue – a képre kattintva galéria nyílik:

14 fotó

Ennél az amerikai esetnél Ferrarival együtt elloptak egy idei Rolls-Royce Cullinant is, amit ugyanarra a szállítmányozási cégre bíztak, azonban egyik egzotikus luxus-sportautó sem érkezett meg leendő tulajdonosához. Miután ez kiderült, mindkét lopást bejelentették a rendőrségen. A Rolls-Royce a megye másik feléből került elő, igaz, nem derült ki, hogy milyen állapotban találták meg.

Mostanában nem ez az első eset, hogy teljesen értelmetlenül válik baleset áldozatául a típus: