A Csepel Művek közelében állítottak meg egy magyar rendszámú kisteherautót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei. A jármű nyitott platóján különböző szerszámok, létra, olajos hordó és talicska hevert rögzítés nélkül.

Amikor a sofőrtől elkérték a forgalmi engedélyt és személyes okmányait, a férfi egy angol vezetői engedélyt adott át, amelyen „Mr…..” név szerepelt, azonban a személyes iratai más névre szóltak.

Adatainak lekérdezésekor kiderült, hogy eltiltották a vezetéstől, és feltehetően az átadott angol jogosítvány adatai sem valósak. A 30 éves férfi azt állította, hogy „az engedélyt nemrég találta egy pékség előtt, és ijedtségből mutatta be sajátjaként.”

A pénzügyőrök a sofőrt a vezetéstől eltiltás megsértése és a kétes eredetű okmány miatt további eljárás lefolytatására átadták a rendőrségnek.

A NAV az ügyben közigazgatási eljárást indított érvényes vezetői engedély nélkül végzett áruszállítás, valamint a rakomány rögzítésének hiánya miatt. A szabálytalankodónak összesen 360 ezer forint bírsággal kell majd számolnia.