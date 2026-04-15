A közlekedésbiztonság sokáig a balesetek utáni védelemről szólt: biztonsági öv, légzsák, ABS – mind azt szolgálják, hogy ha már megtörtént a baj, kisebb legyen a következmény. Egy friss jelentés szerint viszont most jön az igazi váltás, a hangsúly egyre inkább a megelőzésre kerül át.

A flottakezelési technológiákkal foglalkozó Motive közzétette 2026-os közlekedésbiztonsági riportját, amely szerint a következő nagy lépést a mesterséges intelligencia hozza el. A rendszer nem utólag elemez, hanem valós időben figyel, és még azelőtt avatkozik be, hogy baleset történne. Tiszta sci-fi.

Az ember a gyenge láncszem

A jelentés egyik legfontosabb megállapítása nem új, de annál súlyosabb: a komoly sérüléssel járó közúti balesetek több mint 80%-a emberi hibára vezethető vissza. A leggyakoribb okok között a figyelemelterelés és a fáradtság szerepel.

A Motive több mint 1,2 milliárd órányi vezetési adatot elemzett (Észak-Amerikából), és ezekből egyértelműen kirajzolódik: a technológia fejlődése önmagában nem elég, ha a sofőr nincs a helyzet magaslatán.

Amikor az autó visszaszól

A most tesztelt, kamionokba szerelt rendszerek már nem csak rögzítenek, hanem „gondolkodnak” is. A mesterséges intelligencia a fedélzeti kamerák képét elemezve figyeli a sofőr tekintetét, fejmozgását és viselkedését.

Ha például:

a sofőr nem az utat nézi,

a kezébe veszi a telefont,

vagy a fáradtság jeleit mutatja,

akkor a rendszer azonnal reagál. Először egy figyelmeztetés érkezik a fülkében, például egy hangüzenet: „Kérjük, fókuszáljon az útra!” Ha a helyzet nem javul, a rendszer tovább lép: értesítést küld a diszpécserközpontba, akár videóval együtt. Így a flottaüzemeltető valós időben is közbeavatkozhat, például pihenőt rendelhet el.

Látványos eredmények

Azoknál a flottáknál, ahol már bevezették az MI-alapú megfigyelőrendszereket, elég komoly javulást mértek:

40%-kal csökkent a súlyos balesetek száma,

75%-kal kevesebb lett a veszélyes követési távolság,

50%-kal visszaesett a mobilhasználat már az első hónapban.

Ez utóbbi nem meglepő: ha a sofőr tudja, hogy a rendszer „figyel”, gyorsan megváltozik a viselkedése – állítják a szakértők.

Nem minden kerül rögzítésre

A folyamatos megfigyelés nyilván adatvédelmi kérdéseket is felvet. A Motive ezért úgynevezett „Privacy Mode”-ot alkalmaz: nem minden felvétel kerül mentésre, csak azok az esetek, amikor szabályszegés vagy veszélyhelyzet történik.

A jelentés szerint ez a technológia alapjaiban változtatja meg a közlekedésbiztonságot. A cél már nem az, hogy utólag elemezzük a baleseteket, hanem az, hogy meg se történjenek. Az MI lényegében egy folyamatosan jelen lévő „digitális navigátorrá” válik, amely:

figyel,

értékel,

és szükség esetén azonnal közbelép.

A kérdés már nem az, hogy működik-e – hanem az, hogy mikor válik általánossá.