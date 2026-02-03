A NAV bekeményít a használtautó-kereskedésekkel szemben: az adóhatóság határozott célja a szektor fehérítése, ezért folyamatos ellenőrzésre számíthatnak az érintettek. Erre az úgynevezett adótraffipaxban is felhívták az érintettek figyelmét, ennek ellenére több online hirdető autókereskedő is fennakadt a dél-budapesti adórevizorok hálóján.

Így választották ki azt a vállalkozást, amely két beszállítójával együtt használt autókat szerzett be más uniós tagállamból az általános áfaszabályok szerint, de azokat belföldön jogtalanul különbözeti adózással értékesítette, ezzel jelentős összegű áfát elcsalva. A vevőktől érkező foglalók sem a céghez, hanem az ügyvezető magánszámlájára érkeztek.

A használtautó-piacon gyakoriak az adózatlan uniós beszerzések, a mesterséges számlázási láncolatok és a bevallás elmulasztása. A költségvetésnek okozott kár olykor több százmillió forint is lehet, ezért a NAV határozottan fellép a szabályokat kijátszó kereskedő cégekkel szemben, amelyeket egyre könnyebb kiszűrni.

Még pontosabbá váltak ugyanis az adóhivatal kockázatelemzési módszerei, amelyek a nyilvánosan elérhető és a rendelkezésre álló adatok mellett az EU-s államok adatbázisait is felhasználják, a revizorok pedig nemcsak az áfa-bevallásokat vizsgálják, hanem komplexen a cég minden adókötelezettségét.

Az adókülönbözet és a szankciók fedezetére a NAV lefoglalhatja a telephelyen található gépjárműveket, zárolhatja a bankszámlákat, és rendelkezhet minden elérhető vagyonelemről. Az adóhatóság azt ígéri, hogy az ellenőrzések továbbra is rendszeresek lesznek.