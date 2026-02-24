Franciaországban tavaly december 29-e óta az 50 km/óránál magasabb mértékű gyorshajtás szabálysértés helyett már bűncselekménynek számít, a büntetések akár a vezetői engedély bevonásáig, 3750 eurós (1,2 millió Ft) pénzbírságig, a jármű lefoglalásáig, sőt, három hónapos szabadságvesztésig terjedhetnek.

Ennek fényében – de úgy általában is – igen erősnek tűnik az eset, melynek során a francia csendőrök február elején 267 km/órás sebességgel mértek be egy BMW-t egy 110 km/órás szakaszon, hiszen a 157 km/órás különbség több mint háromszorosa a kritikus 50-es értéknek.

Az már csak „apróság”, hogy az őrült, ön- és közveszélyes száguldásra használt BMW – M3-as vagy M4-es, a sztorit ismertető posztból nem egyértelmű – illegálisan megpiszkált, 600 lóerő fölé tuningolt darab volt – összevetésképp: gyárilag 480, 510, 530 és legfeljebb 550 lóerős teljesítménnyel kaphatók ezek a modellek.

Gondolhatnánk, hogy a gyorshajtóra a legszigorúbban sújtott le a törvény, de nem így van, az állampolgársága kibúvót jelentett. A férfi német, így ellene csak a pénzbírság volt alkalmazható, amit viszont a német hatóságokkal együttműködve minden bizonnyal be is hajtanak majd a franciák.