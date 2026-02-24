Első ránézésre nehéz elhinni, de ez tényleg egy működő dízelmotor. Olyan apró, hogy simán elfér a tenyerünkben, mégis képes megforgatni egy modellrepülőgép propellerét. Az elképesztő szerkezetet a floridai Gainesville-ben (USA) élő mérnök, Ronald Valentine alkotta meg jó tíz éve, és a neve: Nano Bee.

A Nano Bee a világ legkisebb működő dízelmotorja, kisebb egy pénzérménél, és még ha az üzemanyagcsővel, tartállyal és a propellerrel együtt valamivel nagyobb is, továbbra is egy tenyérnyi csodáról beszélhetünk.

Miért épít valaki ilyen apró motort?

A válasz részben az, hogy miért ne, hiszen a mérnöki kihívás önmagában is izgalmas. Ugyanakkor a modellrepülőzés világában komoly hagyománya van a kisméretű dugattyús motoroknak.

Az RC (rádió-távirányítású) repülők rajongói azért kedvelik a belső égésű motorokat, mert könnyűek, viszonylag hosszú üzemidőt biztosítanak, és gyorsan feltankolhatók, ha kifogy az üzemanyag. Bár örök vita zajlik arról, hogy a dízel, a benzin vagy a nitro (nitrometán–olaj keverék) a jobb választás, a dugattyús motorok továbbra is népszerűek a hobbiépítők körében.

A Nano Bee 0,006 köbcentiméteres (!) hengerűrtartalommal rendelkezik, egyhengeres kivitelű. A parányi motor egy mindössze 1 1/14 col átmérőjű légcsavart képes 12800-as percenkénti fordulatszámon pörgetni – ami ebben a méretben döbbenetes teljesítmény.

Inkább műszaki ékszer, mint munkaeszköz

A pontos teljesítményadatok nem ismertek, és az sem teljesen világos, milyen méretű repülőt képes ténylegesen a levegőbe emelni, mivel építője ma már alig van jelen az interneten, korábbi weboldala sem működik. A gyűjtők beszámolói alapján sokan inkább különleges kuriózumként őrzik ezeket a motorokat, mintsem aktívan használják.

Az áruk sem alacsony: egy fórumhozzászólás szerint egy Nano Bee példányért 500 dollárt is elkértek (160 ezer forint).

Hogyan készül egy ilyen motor?

Valentine a németországi Stuttgarti Egyetem hallgatója volt, és már a ’80-as évektől kezdve apró motorok építésével foglalkozott. A legtöbb darabot kézzel, testvérével, Chrisszel közösen készítette – CNC-gépek és tömeggyártás nélkül. Acélból, alumíniumból és sárgarézből, kis szériában, szinte órásmesteri precizitással.

Egyik korai munkája egy léghűtéses, öthengeres, négyütemű csillagmotor volt, amely metanollal működött és izzógyertyás gyújtást használt. Az izzógyertyákat is saját maga tervezte és gyártotta. Az amerikai Miniatűr, Kézzel Készített Motorok múzeumának beszámolója szerint a dugattyúkat és hengereket olyan finoman köszörülték és illesztették, hogy a motoroknak még dugattyúgyűrűre sem volt szükségük.

2007-ben egy modernebb, öthengeres dízel csillagmotort is épített a testvérpár, 0,49 köbcentiméteres lökettérfogattal. Ez a szerkezet mindössze 70 gramm tömegű volt, és 9300-as fordulatszámon hajtotta a légcsavart.

Bár nem Valentine az egyetlen, aki miniatűr motorokat készít, az ő alkotásai a legkisebbek és leglenyűgözőbbek közé tartoznak. A Nano Bee pedig – a maga szinte felfoghatatlanul apró, 0,006 köbcentis hengerűrtartalmával – jelenlegi ismereteink szerint a világ legkisebb működő dízelmotorja.