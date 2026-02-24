Egy magyar autósnak a 1.9 TDI nem egy egzotikum, hanem a mindennapokat mozgásban tartó erő; a motor, ami kimegy a világból, aztán még egyszer vissza, miközben tipikus szagú gázolajpamacsokat ereget a levegőbe.

Sose gondoltuk volna, hogy az Egyesült Államokban a dízelbotrány után olyan kultusz épül köré, mintha valami ritka, tiltott gyümölcs lenne.

dízelbotrány a Volkswagen-csoport 2009 és 2015 közötti modelljeit érintette. A gyár trükkös szoftverrel verte át a mérőpadokat, hogy az autók tisztábbnak tűnjenek, mint amilyenek valójában. Világszerte 11 millió autót rántott magával a botrány, de Amerikában, ahol a gázolajos személyautó eleve ritkaság volt, ott ez a véget jelentette.

2015-ben az érintett modellek ára szabadesésbe kezdett, most viszont úgy tűnik újra felértékelődnek a jó öreg TDI-k az Egyesült Államokban is. A megkímélt, szép, öregebb példányok ritkaságuk, és odaát műszaki érdekességnek számító konstrukciójuk miatt egyre drágábbak.

7 fotó

Nézzünk pár példát a Jalopnik.com témával foglalkozó cikkéből, amitől egy hazai neppernek valószínűleg könnybe lábadna a szeme:

New Beetle (1.9 TDI): Egy 2000-es évek eleji, mindössze 32 000 kilométert (20 ezer mérföldet) futott példány 2023-ban 15 000 dollárért (kb. 5,4 millió forint) kelt el. Ez majdnem annyi, mint az újkori ára! Ennyiért nálunk a 2014-15-ös évjáratokból lehet válogatni, komoly felszereltséggel.

Jetta TDI (nálunk Bora): Egy 200 ezer kilométert futott példány 15 500 dollárért (4,9 millió forint) ment el 2024-ben, egy 80 ezret futott szedánért pedig 18 000 dollárt (5,7 millió forint) adtak. Ennyiért kint már majdnem vadonatúj Jettát kapni a szalonban.

Bármennyire is hihetetlen nekünk, akik a füstpamacsokon szocializálódtunk, odaát a régi TDI-nek komoly ázsiója van:Amerikában egyszerűen nem léteznek már ilyen autók. Nincs mechanikus egyszerűség, nincs kézi váltós dízel négyhengeres a kínálatban. Ez a fajta ritkaság pedig a feje tetejére állította a piacot: a valaha lenézett, „kereplő” munkásautók ma már drágábbak, mint hasonló kaliberű, újabb benzines társaik.

Mit mutat sok kilométerrel egy modern TDI? A Vezess korábbi anyagából ez is kiderül: