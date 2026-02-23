Nem kell különösebben ecsetelnünk, hogy miért rossz ötlet a kis követési távolság közúton, főleg nagyobb sebességeknél: az emberi reakcióidő és a féktávok miatt jócskán megnöveli a balesetveszélyt.

Ezzel együtt sajnos vannak, akik szeretnek a másik lökhárítójára mászni, akár városban, akár országúton, autópályán. Könnyen lehet, hogy az alábbi felvételen látható litván autósnak is volt már pár ilyen kalandja, esetleg ráfutásos balesete, ezért döntött úgy, hogy komoly elrettentő eszközhöz nyúl.

Igen, jól látjuk, a kis Mercedes A-osztály lökhárítójára egy taposóakna került – minden bizonnyal hatástalanított, de így is átadja az üzenetet, hogy baj lesz, ha túl közel jössz…

És alább egy videó arról, miért is nem a ráfutás a legrosszabb eset, ha valaki túl közelről követi az előtte haladót: a sztrádán brutális frontális ütközés lett abból, hogy az elöl haladó még épp el tudta rántani a kormányt a szemből érkező előtt, a követő viszont már semmit sem tehetett.