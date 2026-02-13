Több mint tízezer sofőrt kértek meg, hogy becsüljék meg a féktávolságot különböző sebességek mellett. 32 km/órás (20 mérföld/órás) sebességnél a válaszadók úgy vélték, hogy a reakcióidő alatt – míg a sofőr érzékeli a veszélyt, reagál és a lábát a fékpedálra teszi – 19 métert tesz meg az autó, míg a helyi KRESZ-ben (Highway Code) csupán 6 méteres értéket jelöltek meg ehhez a sebességhez. A sofőrök által saccolt fékút is nagyobb, 25 méter volt a Highway Code-ban szereplő 6 méterrel szemben ‒ írta a Traffix.hu.

A sofőrök a teljes féktávolságot – reakcióidő + fékút – 44 méterre becsülték, ami majdnem háromszorosa a két hatméteres adatból számított 12 méteres értéknek. De nem csak az aránylag kis, 20 mérföld/órás tempónál tévedtek nagyot a sofőrök, hanem szinte minden sebességnél is jellemzően hosszabbra becsülték a megálláshoz szükséges távolságot, mint amekkora az valójában.

Ez a tendencia egészen a 70 mérföldes – 112 km/órás – sebességig megmaradt, ahol fordult a kocka, és itt már elkezdték alábecsülni a biztonságos megálláshoz szükséges távot.

Itt az ajánlásban szereplő 75 méter helyett 72 métert saccoltak átlagosan. Menti a helyzetet, hogy a reakcióidő alatt megtett távolságot itt is hosszabbra tippelték a valósnál, nem is kevéssel, 48 méterre a valós 21-gyel szemben. Ezek együtt 120 méteres teljes féktávolságot eredményeznek, ami 24 méterrel több, mint az ajánlott 96 méter.

A megfelelő követési távolság betartása különösen fontos, pláne az utóbbi időkben, amikor a bonyolult fedélzeti rendszerek, érintőképernyők és persze a telefonhasználat miatt egyre több a figyelemelterelő tényező az autóban, és ezek mind befolyásolhatják a sofőrök reakcióidejét, illetve a féktávolságot.