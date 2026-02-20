Live fast, die young (Élj gyorsan, halj meg fiatalon) – nem tudjuk, hogy a második felét mennyire vallják magukénak, az viszont statisztikával bizonyított, hogy az amerikai autósok egy része a sebesség bűvöletében él, főleg ha német autó van alatta.

A New York Post szemlézte a Transportation Alternatives and Families for Safe Streets (Családok a biztonságos utakért és az alternatív közlekedésért) szervezet összesítő jelentését, melynek alapján az elmúlt 12 hónapban New Yorkban a (német) prémiummárkák autóit vezetők voltak a legelvetemültebb gyorshajtók, egészen kirívó szabálytalankodók is akadtak, írja a Carscoops.

A megrögzött gyorshajtókra – „super speeders”, azok, akiket az adott évben legalább 16 alkalommal értek gyorshajtáson – idén januárral bezárólag összesen több mint 10 millió dollárnyi (3,4 milliárd Ft) bírságot szabtak ki New Yorkban (nem az államban, pusztán a 8,5 milliós metropoliszban).

A tanulmány szerint a megrögzött gyorshajtók 40%-a „luxusautót” vezetett, ami messze meghaladja ezen járművek teljes New Yorki-i flottából bírt 25%-os arányát.

Jobban lebontva érdekes minta rajzolódott ki: az 1000 legtöbbször bírságolt vezető 52%-a hajtott „luxusautót”, az élmezőnyben pedig többségben voltak az Audik, a BMW-k és a Mercedesek.

Visszatekintve már 2022-ben is egy BMW X5-ös vezetője volt az akkori összesítés csúcstartója az összesen 70 ezer dolláros (mai árfolyamon 22,6 millió Ft) gyorshajtási bírságaival, ám az elmúlt 12 hónapban új rekorder bukkant fel, egy 2024-es Mercedes-Benz GLS-sel 94 ezer dollárnyi (30,3 millió Ft) bírságot szedtek össze.

Érdemes hozzátenni, hogy a statisztikák szerint New York államban leginkább épp a „megrögzött gyorshajtók” mellőzik a bírságok befizetését, de amúgy is sokan próbálják kikerülni azokat – akadt olyan, aki összesen 560 ilyen büntetést nem teljesített.

Az állam törvényhozása új jogszabályokkal teremtene rendet, a „Megrögzött gyorshajtók elleni” törvényjavaslat szerint a visszaesők járműveibe kötelezően sebességkorlátozó eszközt szereltetnének.