Bíróság elé állította a Gyöngyösi Járási Ügyészség azt a férfit, aki egy utcán parkoló autó üvegeit és visszapillantó tükrét törte szét – derül ki az Ügyészség beszámolójából. A vád szerint a férfi 2025 decemberében, Gyöngyös egyik utcájában hangosan, szitkozódva kiabált, majd egy kaszával megrongálta a ház előtt parkoló gépkocsit.

Betörte a jármű jobb oldali hátsó és első ajtó üvegét, illetve leverte a jobb oldali visszapillantó tükröt is. Nem nagyon kellett keresniük a rendőröknek, hogy mivel okozta a sérüléseket emberük, hiszen az ütések erejétől a kasza nyele is eltört, így azt a férfi a helyszínen hagyta. Ha nem tudnád a kasza leginkább fűnyírásra és aratásra használt mezőgazdasági kézi szerszám, amely hosszú nyélből és éles pengéből áll. A történelemben a nyéllel párhozamosan állított kiegyenesített kaszát valóban használtak szúrófegyverként.

Miután elfogták a férfi beismerte a bűncselekményt, amellyel 150 ezer forintos kárt okozott.

A Gyöngyösi Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és rongálás vétsége miatt 60 nap elzárást szabott ki a büntetett előéletű vádlottal szemben. Az ítélet jogerős lett.