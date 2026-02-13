Egy kisrepülőgép épp csak felszállt a Lee Gilmer Memorial repülőtérről (Georgia, USA) , amikor egyetlen hajtóműve felmondta a szolgálatot – számolta be az esetről a Jalopnik. A pilóta először megpróbált visszafordulni a reptérre, de amikor ráeszmélt, hogy nem fogja elérni a kifutót, a nagy forgalom ellenére megkezdte a leszállást a közeli közútra.

A drámai jelenetet videó is rögzítette: a gép meredeken süllyedt a forgalommentes szembejövő sávok felé, majd keményen földet ért, és belecsapódott három, a lámpánál várakozó autóba. Az autókban ülők közül két embert sérülések miatt láttak el. Mindkét pilóta sértetlenül szállt ki a roncsból.

A merész vészmanőverről még Kevin Holbrook, a gainesville-i rendőrkapitány is elismerően nyilatkozott a Fox 5 Atlantának:

„Az a tény, hogy a gép úgy ért földet, hogy nem talált el semmilyen villanyoszlopot vagy vezetéket, és mindössze három járműnek ütközött neki, egészen figyelemre méltó” – mondta Holbrook.

Amikor a motor leállt, úgy tűnik, a pilóta először megpróbált visszafordulni, és siklórepüléssel elérni újra a kifutót. Ezt a repülésben gyakran csak „A Lehetetlen Fordulónak” nevezik, mivel ilyen alacsony magasságon, ilyen szűk fordulóval szinte kivitelezhetetlen a visszatérés. Ami megmentette az életét, az a felismerés volt: rájött, hogy ez nem fog menni, és helyette inkább az utat választotta.

A másik tényező, ami segítette, hogy nem adta fel: a földet érés pillanatáig vezette a gépet, nem hagyta, hogy az irányíthatatlanul zuhanjon. Végig kézben tartotta az irányítást, kikerülve számos villanyvezetéket, és a forgalomtól mentes, szembejövő sávot célozta meg.

A süllyedés túl meredek volt egy normál leszálláshoz, de ez minden volt, csak nem normál leszállás – ő pedig a tiszta aszfaltot kereste, ahol van hely kigurulni. Az uralmat csak a földön vesztette el, a kemény becsapódás, így a gumik és a futómű sérülése következtében.

Egy régi repülős mondás szerint minden leszállás jó, ami után saját lábon sétálsz el – így nézve egy jó leszállás volt.