A neves tuningcég mindössze 12 darab, alapjaiban újratervezett Mercedes-Benz SEC-et épít. Minden egyes példány egyedi megrendelésre készül, a motortérbe pedig nem kisebb legenda kerül, mint az M120-as kódjelű V12-es – igen, ugyanaz a blokk, ami a Pagani Zondát és a Mercedes CLK GTR-t is repítette.

A 7,5 literesre húzott szívó V12-es motor 660 lóerőt és 881 Nm nyomatékot szabadít fel. És most jön a hab a tortán: ezt az erőt egy egyedi fejlesztésű kézi váltó továbbítja a kerekek felé. A teljesen alumínium építésű motorhoz egyenlő hosszúságú leömlők tartoznak, a megállásról pedig a kétrészes kovácsolt felnik mögött megbújó karbon-kerámia fékrendszer gondoskodik.

A motorcsere azonban csak a jéghegy csúcsa: minden egyes Mercedest az utolsó csavarig szétszednek, és a vázig visszabontva teljes restauráláson esik át. Az autó emellett egy agresszív szélesítést is kap, ami nemcsak a látványt szolgálja, de javítja az SEC aerodinamikáját, hűtését és nagy sebességű stabilitását is.

4 fotó

A Mercedes 1979 és 1991 között gyártotta az SEC-et, az S-osztály limuzin és kupé változatait kínálva a vevőknek. Pályafutása során számos motorvariáció megfordult a bódéban – sorötös, sorhatos és V8-as egységek –, de V12-es soha. A tizenkét hengeres opcióra egészen a harmadik generációs S-osztályig, a W140-es „bálnáig” kellett várni.

A Renntech ígérete szerint az első SEC 12 Widebody átadása 2027 decemberében várható. A klasszikus Mercedes-Benz SEC újragondolása már önmagában, a szélesítésekkel is mellbevágó látvány, de a tény, hogy egy bivalyerős V12-es dolgozik a géptető alatt, igazán különlegessé teszi ezt az átalakítást. Bár a ma utakon futó legfiatalabb SEC-ek is elmúltak már 30 évesek, jó látni, hogy a modell iránti rajongás cseppet sem kopott meg.