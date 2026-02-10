Ma már milliónyi autós élvezi a modern konstrukciók kényelmét, gyakorlatilag elfeledkezve a legalapvetőbb karbantartási feladatokról. Ma már ritka jelenség a defekt (kivéve ha durva kátyúba hajtunk), és a négy évszakos abroncsok korában a szokásos téli-nyári csere is elmarad.

Ezért csak kevés autós ellenőrzi rendszeresen a kerekekben lévő légnyomást, és sokan azt sem tudják, pontosan milyen érték az ideális az autójukhoz. Pedig ez az információ minden járműben megtalálható – ám fontossága ellenére gyakran jól elrejtik, így sokak figyelmét elkerüli.

Már a szemre, az abroncson nem látható, mindössze 0,5 baros eltérés is negatívan befolyásolja az autó menetdinamikáját.

A biztonság és a pénztárca ellensége

A túl alacsony guminyomás gyorsan veszélyessé válhat: megnő a féktávolság, az autó pedig bizonytalanabbá válik a kanyarokban. Emellett a gumiabroncsok magasabb gördülési ellenállása érezhetően növeli az üzemanyag-fogyasztást is.

Minél alacsonyabb az abroncsok nyomása az előír értékhez képest, annál nagyobb az abroncs meghibásodásának veszélye. Megnövekszik a hőmérséklet az abroncs belsejében, ami szerkezeti károsodást okozhat, de akár az abroncs teljes roncsolódásához is vezethet. Tartósan fél barral alacsonyabb nyomással közlekedve 25 százalékkal rövidülhet meg a gumi élettartama és 3-4 százalékos fogyasztásnövekedést okozhat – állítják a szakemberek.

A nyomás rendszeres ellenőrzésével tehát nemcsak a közlekedés biztonságát növeljük, hanem súlyos forintokat is spórolhatunk az üzemanyagon. De milyen gyakran érdemes mérni? Az ADAC ajánlása szerint kéthetente érdemes ellenőrizni az értékeket.

Mennyi az annyi?

A legtöbb autóban egy matrica tartalmazza a pontos utasításokat, ám a gépjármű típusától függően ez máshol és máshol bukkanhat fel. A leggyakoribb lelőhelyek:

A nyitott vezetőoldali ajtó belső részén (a B-oszlopon).

A kesztyűtartó belsejében.

Az üzemanyag-betöltő nyílás fedelének belső oldalán.

Ha a matrica nem található, a pontos adatok a jármű kezelési útmutatójában is szerepelnek. Amennyiben az sincs kéznél, az interneten a gyártó hivatalos guminyomás-táblázataiban érdemes rákeresni a típusra.

Mire figyeljünk a leolvasásnál? A matricán található adatok részletessége változó, de a legfontosabbakat – az első és a hátsó kerekekre vonatkozó pontos értékeket – mindig fel kell tüntetniük.

Fontos szakmai tanács: Ne feledkezzen meg a pótkerékről sem (ha van)! Érdemes azt is rendszeresen ellenőrizni, hogy baj esetén ne egy lapos kerékkel kelljen bajlódnia az út szélén.

Az ajánlott nyomásérték a jármű terheltségétől (utasok száma, csomagok), sőt esetenként a tervezett sebességtartománytól is függ. A mérést soha ne végezze meleg abroncsokon – a legjobb, ha még indulás előtt, „hideg” állapotban ellenőrzi a kerekeket. Az ideális mérést a szakirodalom 20 Celsius-fokos külső hőmérséklet mellett határozza meg.

A gumik kopása is árulkodhat róla, hogy valami nincs rendben a nyomással. Ha az abroncs futófelületének közepe jobban le van kopva, mint a két széle, akkor túl magas a nyomás. Ha a futófelület két széle van lekopva, akkor túl alacsony. Alacsony nyomásnál ugyanis a gumi középső része „behorpad”, az abroncsmintázat két széle viseli a fő terhelést.