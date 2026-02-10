Az oktatási intézmények körüli utak tele vannak védtelen közlekedőkkel, ezért teljesen érthető, hogy számos intézkedéssel próbálják növelni a biztonságot és csökkenteni a kockázatot ezeken a területeken.

A Virginia állambeli Richmondban – egy nagyjából 233 ezer fős városban – az egyik ilyen módszer a sebességmérő kamerák bevetése, amelyek könyörtelenül büntetik a túl gyorsan hajtókat. Úgy tűnik azonban, hogy a program a száguldókat nem igazán fékezi meg, viszont a város kasszáját jelentős mennyiségű zöldhasúval tölti fel. – írja a Carscoops.

A város sebességmérő programja 2023-ban indult, majd 2024-ben bővült ki igazán. Abban az évben a kamerák még “csak” 26 739 gyorshajtási bírságot állítottak ki. Tavaly, két újabb kamera beüzemelésével és az egész éves működéssel ez a szám az egekbe szökött: 102 350 bírságot szabtak ki, ami átszámítva mintegy 2 milliárd 28 millió forintnyi (6,4 millió dollár) bevételt jelentett.

Milliók, amiket nem fizettek be

A WRIC beszámolója szerint ebből az összegből több mint 950 millió forintnyi (3 millió dollár) továbbra is befizetetlen, de ez nem tántorítja el a városvezetést. A hatóságok két kamerát áttelepítenek azoktól az iskoláktól, ahol a legkevesebb büntetést regisztrálták, olyan helyszínekre, ahol szerintük magasabb a közlekedésbiztonsági kockázat.

Figyelemre méltó, hogy az új helyszínen már üzemel legalább egy kamera, így a hatóságoknak egyszerűen több esélyük lesz a gyorshajtók fülön csípésére. A kamerák kizárólag tanítási napokon, a reggeli érkezés és a délutáni távozás időszakaiban működnek.

A forgalom marad, a bevétel nő

Senki sem vitatja, hogy az iskola környéki száguldozás elfogadhatatlan, de érdemes egy pillantást vetni az infrastruktúrára is. A River City Middle School, amely a legtöbb bírságot és a legnagyobb bevételt termelte, egy négysávos, osztott pályás út mellett fekszik.

A második helyezett suli is négysávos főútvonal mellett található. Az út kialakítása nyilvánvalóan számít: senkit sem érhet meglepetésként, hogy a széles, nyílt utak gyorsabb tempóra csábítják az autósokat.

Ja, és ha valaki úgy érezné, hogy ez már így is rengeteg megfigyelés és bevételgenerálás: van még tovább. A város jelenleg egy piros lámpát figyelő kamerarendszert tesztel, amely épp a türelmi időszakának közepén jár. Hamarosan ez is élesbe vált, és még több pénzt kezd majd beszedni az autósoktól.