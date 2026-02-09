Az osztrák közúti közlekedési szabályok (StVO) módosításának tervezete tartalmazza, hogy a fokozottan balesetveszélyes területek – például iskolák környéke és lakóövezetek – forgalmát szabályozzák. A rendszer nemcsak a helyi járművekre, hanem a turisták és ingázók autóira is kiterjedne.

A hatálybalépést 2026. május 1-jére tervezik. Mintegy 25 osztrák város jelezte érdeklődését az új, automatizált behajtás-ellenőrzési rendszer alkalmazására.

A működés lényege, hogy a zónahatárokon elhelyezett kamerák rögzítik a behajtó járművek rendszámát, majd összevetik egy helyi jogosultsági listával. Ezen szerepelhetnek például az ott lakók, a szállító járművek és a mentő- vagy egyéb szolgálati autók. A tervezet szerint az engedély nélküli behajtás a helyi KRESZ szerint szabálysértésnek minősül majd. A minisztérium hangsúlyozza: csak a rendszámokat tárolják, személyes adatokat nem, így a rendszernek meg kell felelnie az adatvédelmi előírásoknak.

A külföldi rendszámokat is rögzítik

A technika alkalmas a külföldi rendszámok felismerésére is, ugyanakkor jelenleg nincs olyan uniós szintű, valós idejű adatkapcsolat, amely azonnal lehetővé tenné a tulajdonosi adatok lekérdezését. Az osztrák járműveket a nemzeti nyilvántartás alapján automatikusan ellenőrzik, a külföldi autók esetében azonban egyelőre kézi utófeldolgozásra van szükség.

A jogi hátteret az EU 2015/413-as irányelve adja, amely a közlekedési szabálysértésekhez kapcsolódó tulajdonosi adatok határon átnyúló cseréjét szabályozza. Mivel ez nem valós idejű, a külföldi autósok elleni eljárások csak késleltetve indulhatnak meg. Pontosan így működik például a gyorshajtási bírságok kiosztása is.

Kemény büntetés

A bírság felső határa 726 euró lehet (270 ezer forint), súlyosabb vagy ismétlődő esetekben pedig, akár 2180 euróig (820 ezer forint) is emelkedhet. A hatóságok a gyakorlatban első alkalommal jellemzően 70–150 euró közötti bírságokat osztanak majd – írja a Auto motor und sport.

Az ellenőrzött zónákat új közlekedési tábla jelölné: egy piros szegélyű tiltó jelzés közepén fekete kamera piktogrammal. Emellett új útburkolati jel is készül, amely egy fehér kamera szimbólumot tartalmazza. Ezeket a zóna elején helyeznék el, hogy a járművezetők időben értesüljenek az ellenőrzött behajtásról. A végleges grafikai kialakítást az illetékes közlekedési kutatóintézettel közösen határozzák meg.

A módosítás jelenleg véleményezési szakaszban van. Hivatalos tesztvárosokat még nem neveztek meg, de több nagyváros – köztük Bécs, Linz, Graz, St. Pölten és Leoben – jelezte érdeklődését. Az első kísérleti projektek indulása 2026 közepétől várható, a jogszabály hatálybalépése után.