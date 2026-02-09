A XXV. téli olimpiai játékokat február 6. és 22. között rendezik Milánóban és Cortina d’Ampezzóban; utóbbi 1956-ban rendezett már olimpiát. Az ide érkező látogatók egy hónapon át egy különleges közlekedési módszert is igénybe vehetnek:

az Uber Hószán szolgáltatással fedezhetik fel a Dolomitok egyik legismertebb természeti látványosságát, a Lavaredói-háromcsúcs (Tre Cime di Lavaredo) környékét.

A világörökségi helyszínként nyilvántartott, meredek mészkőcsúcsok mindössze 23 kilométerre találhatók az olimpiai versenyhelyszínektől. A különleges túrákat kizárólag az Uber alkalmazásán keresztül lehet lefoglalni.

A résztvevőket egy legfeljebb nyolcfős Uber-transzferbusz viszi ki a kiindulási pontra, ahol hómobilokra ülnek. Innen oktató vezetésével, egymást követve halad a csoport a hóval borított hegyi úton a három csúcs lábáig. A februári túrák ingyenesek az olimpiai játékok látogatói számára. Az első időpontok nagyon gyorsan beteltek, de a szervezők további helyeket ígérnek.

A cél, hogy a turisták új nézőpontból tapasztalják meg a hegyvidéket ‒ nyilatkozta az egyik olimpiai fáklyavivő, Giulia Baffetti. Az ő cége szervezi a túrákat.

Adrenalin, biztonság és természetvédelem

Az útvonal nagyjából 7 kilométer hosszú, és körülbelül egyórás programot ígér. A hómobilok akár 40 km/órás sebességet is elérhetnek az egyenes, erdei szakaszokon.

A résztvevők számára kötelező a bukósisak, a szánoknak pedig fűthető a markolata. A járműveken egy jól látható piros vészgomb is található, amely azonnal leállítja a hómobilt vészhelyzetben.

A téli időszakban a térség népszerű sífutó-, hótalpas és szánkós célpont, a hómobilozást viszont csak korlátozott zónában engedélyezik a környezet védelme érdekében. A túra része egy rövid kör a festői Antorno-tó körül is.

Az egyik első résztvevő, egy izraeli turista a születésnapja után próbálta ki először a hómobilozást. A túra végén mosolyogva csak ennyit mondott: „Tökéletes volt.”

A szervezők szerint a kezdeményezés nemcsak az olimpiai látogatóknak szól, hanem egyfajta tesztprogram is, hogyan lehet irányított, szabályozott keretek között élményközpontú hegyi túrákat kínálni a téli szezonban.