Nem unatkozik a sportszerető közönség addig sem, amíg az F1 nyári szünetet tart: javában zajlik az olimpia Párizsban, ahová adott esetben még a pilóták is kilátogatnak. Lewis Hamilton például a minap nézett meg egy sporteseményt, de volt idő, amikor az F1-es versenyzők nem szurkolni, hanem sportolni mentek a nyári ötkarikás játékokra! Őket szedtük össze az alábbiakban.

Alex Zanardi

Listánk legismertebb tagja az olasz, aki autóversenyzőként és paralimpikonként is szép karriert tudhat maga mögött. 41 Forma-1-es futammal a háta mögött a CART-szériában kapott ülést, ahol 2001-ben egy súlyos versenybalesetben elvesztette lábait. Ezt követően nem csak az autóversenyzéshez tért vissza (!), de kézzel hajtható kerékpárra is váltott, és négy paralimpiai aranyat, valamint két ezüstöt gyűjtött a 2012-es és 2016-as játékokon. 2020-ban súlyos balesetet szenvedett edzés közben, több beavatkozást követően pedig otthonában folytatja felépülését 2021 decembere óta.

Bira herceg

Birabongse Bhanudej Bhanubandh, az első thai Forma-1-es pilóta családi hátterénél fogva bármit megtehetett, a pénz nem volt akadály. 1950 és 1954 között a Forma-1 is a hobbija volt, 19 versenyen indult, később azonban a vitorlázással próbálkozott. 1956-tól 1972-ig négy olimpiára is kijutott, ami azért szép teljesítmény.

Roberto Mieres

Az 1960-as római olimpián Bira hercegnek F1-es vetélytársa is akadt Mieres személyében, aki 17 Forma-1-es versenyen vett részt 1953 és 1955 között. Az olaszországi ötkarikás játékokon kettejük közül az argentin zárt jobban: 17. lett, míg Bira 19.

Ben Pon

Kijelenthető, hogy nem ő Hollandia legismertebb autóversenyzője, pedig egy Le Mans-t is megjárt emberről beszélünk. Egyetlen F1-es futamán, 1962-ben két kör jutott neki Zandvoortban: egy megforgást követően kirepült az autójából, ezzel be is fejezte az ilyesfajta megmérettetéseket. A versenyszellem azonban tovább élt benne: 1972-ben Münchenben agyaggalamblövészetben a 31. lett.