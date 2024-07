Bár a fordulók számát tekintve már a Magyar Nagydíjon megkezdődött a rekordhosszú 2024-es, 24 futamos Forma-1-es idény második fele, a nyári szünet csak most, a Belga Nagydíj után következik. A következő F1-es versenyhétvége, a zandvoorti Holland Nagydíja kezdetére 25 napot kell várnunk, igaz, azért a csapatok és pilóták nem fognak bő három héten keresztül a tengerparton vagy a hegyekben pihenni.

Régi motorosok jól tudják, miről szól ez, de az F1-et nem szorosan, esetleg csak nem rég követők számára összefoglaljuk, miről is van szó.

A nyári szünet intézményét a 2008-2009-es gazdasági válság idején vezették be, elsősorban költségcsökkentési céllal: a sportszabályzat 21.8-as pontja 2009-től előírja, hogy az F1-es csapatoknak ilyenkor 14 napra be kell zárniuk a gyáraikat.

Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a szerelők, mérnökök, gyártási szakemberek, az utazó stábok tagjai szó szerint nem léphetnek be a központjaikba, ott olyankor kizárólag a minimális adminisztrációs, karbantartó és biztonsági személyzet tartózkodhat. A szélcsatornák működtetése is tilos – igaz, azok időbeli használatát azóta amúgy is korlátozták.

Tegyük hozzá, a motorgyártó üzemekre nem vonatkozik az előírás, másrészt a tervezők, mérnökök otthoni agyalását, munkavégzését sem ellenőrzi senki.

Bár eredetileg a kiadáscsökkentés volt a cél, az elmúlt másfél évtizedben csak egyre hosszabbak lettek az idények, egyre nagyobb lett a hajtás, így a humán erőforrás kímélése szempontjából is igen fontos a garantált nyári szabadság, a központban dolgozók, de főleg az utazó csapattagok – még ha az utóbbi években már rotálják is őket – számára áldás, hogy biztosan akad nyáron két nyugis hetük.

A kötelező nyári szünet hosszának egyhuzamban kell kitennie 14 napot, ám a csapatok az egybefüggő két hét kezdetéről maguk dönthetnek – jellemzően azért úgy működik a dolog, hogy a szünetet megelőző futam után néhány napig még zajlik ilyen-olyan tevékenység a központban – ne feledjük az autókat, felszereléseket rendbe kell tenni, el kell pakolni, ilyenkor tartanak még néhány értekezletet, majd utána jön a leállás, hogy aztán a szünetet követő első verseny előtt nagyjából egy héttel újra elinduljon a szorgos munka.

Ahogy feljebb írtuk, a versenyzés az augusztus 23-25-i hétvégén indul újra a Holland Nagydíjjal, azt a monzai Olasz Nagydíj követi, majd jön az őszre költöztetett Baku, Szingapúr, az austini, mexikóvárosi, Sao pauló-i és Las vegas-i helyszínekkel az amerikai kör, hogy végül a Közel-Keleten Katar és Abu-Dzabi párosával záruljon az idény – a szezonzárót a december 6-8-i hétvégén figyelhetjük.