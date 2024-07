Ugyan a Ferrari nem brillírozott – igaz, nem is ment rosszul – Spa-Francorchamps-ban, az olasz csapat mégis példátlan, történelmi eredményt mutathat fel a Forma-1-es Belga Nagydíj után.

Az F1-ben egyedüli csapatként a kezdetek óta szereplő, hét és fél évtized alatt 15 versenyzői és 16 konstruktőri címet, 245 futamgyőzelmet, összesen 818 dobogós helyezést begyűjtő olasz alakulat Charles Leclerc és Carlos Sainz spái 3. és 6. helyének köszönhetően abszolút pontszámban elsőként lépte át a tízezres határt, pontosan 10 017 egységnél állnak.

A sorrendben második jelenleg a Red Bull 7656, a harmadik a Mercedes 7448 ponttal – ez rámutat arra is, hogy a korábbi, amúgy is jelentős mennyiség tetejébe a Ferrari is az elmúlt másfél évtizedben gyűjtötte a maga pontjainak jelentős részét, hiszen 2010 óta él a jelenleg is használt 25-18-15 stb. rendszer, és épp akkortól dominált előbb az energiaitalos alakulat, majd a német márka.

Érdekességképp az 1966 óta versenyző, szintén sokszoros bajnok McLaren most 6657,5, az 1978 óta működő, ugyancsak számtalan győzelmet és bajnoki címet, de a wokingiakhoz hasonlóan korábban begyűjtő Williams 3624 pontnál jár.

Bár fordulatról nem, csak további növekedésről lehet beszámolni a Belga Nagydíj után, a versenyzőknél a pontok abszolút számában az immár 105-szörös futamgyőztes, hétszeres világbajnok Lewis Hamilton áll az élen 4789,5 egységgel, mögötte Sebastian Vettel, Max Verstappen, Fernando Alonso és Kimi Räikkönen sorakozik a top 5-ben 3098, 2863,5, 2316, valamint 1873 ponttal.

Hiába hétszeres világbajnok és 91-szeres futamgyőztes, a csapatoknál már vázolt okokból Michael Schumacher a maga 1566 pontjával csak a 9. ezen a ranglistán.