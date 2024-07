A mercedeses George Russell nyerte a 2024-es Forma-1-es Belga Nagydíjat csapattársa, Lewis Hamilton, valamint a mclarenes Oscar Piastri előtt. Az első nyolc célba érkezőből bárki esélyes lett volna a győzelemre, de Russell a kettő helyetti egy kiállásos taktikának és a remek gumikezelésének köszönhetően túljárt a többiek eszén.

FRISSÍTÉS: Russell autója a mérlegelésen könnyűnek bizonyult, így győzelme veszélybe került. Részletek itt:

A 44 körös futam a hétvége korábbi részeivel ellentétben napos időben zajlott, magasabb, 40 Celsius-fok feletti aszfalthőmérséklettel. A mezőny többsége közepes gumikon kezdte a versenyt, de Daniel Ricciardo (RB/VCARB) a lágyakkal indult a 13. helyről, míg Carlos Sainz (Ferrari, 8. hely), Lance Stroll (Aston Martin, 15.) és Csou Kuan-jü (Kick Sauber, 19.) a kemény Pirelliket választották az első etapra.

A rajtot Sergio Perez gyengébben kapta el a Red Bullal, a mercedeses Lewis Hamiltonnal keveredett nagy csatába, így Charles Leclerc megtartotta az élről a vezetést a Ferrarival Hamilton és Perez előtt. Mögöttük is volt keveredés: Oscar Piastri (McLaren) jött fel negyediknek George Russell (Mercedes), Sainz, Lando Norris (McLaren) és Fernando Alonso (Aston Martin) elé. Max Verstappen (Red Bull) a 11. helyről rajtolva az első kört már a 9. helyen zárta, a második körben pedig már Alonsót is megelőzte: az első nyolc helyen a négy élcsapat versenyzői haladtak.

Hamilton a 3. körben átvette a vezetést, egyértelműen gyorsabb volt Leclerc-nél a brit. Mögöttük Perez kicsit megakasztotta az üldözőket, miközben Csou autója lassult le, elment az erő autójából. Egy körrel később úgy tűnt, a kínai alatt életre kelt a technika, de ekkor már az utolsó előttihez képest is egy perces hátránya volt. A szenvedésnek végül a hetedik körben vetettek véget, Csou feladta a versenyt.

LAP 3/44



Lewis Hamilton is absolutely on it this afternoon! 🔥



He storms past Leclerc on the Kemmel Straight and leads the race! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/SW197CZFga — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

Közben az élmezőny egyben maradt, Hamilton sem tudott elnyúlni Leclerc-től. Néha egy-két pilóta próbálkozott beijesztésekkel, de komoly előzési manőver sehol sem alakult ki. Az első nyolcastól még Alonso, valamint a williamses Alexander Albon sem voltak kifejezetten messze. Hamilton egyszer arra panaszkodott, hogy valami mozog a lábainál a pilótafülkében.

LAP 7/44



Our first retirement ❌



Zhou is back in the pits and out of the race with hydraulic issues 😖#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/leiTW2kF64 — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

A tervezett kerékcserék már a 8. körben elkezdődtek Nico Hülkenberg (Haas) vezényletével. Egy körrel később többen is követték, már a pontszerző zóna végéről Albon is kiállt, így Esteban Ocon (Alpine) lépett fel ekkor a 10. helyre. Az élmezőnyben közben Hamilton, Leclerc és Perez között 2-2 másodperces hézagok alakultak ki, míg a többiek nagyon igyekeztek tapadni a mexikóira. Norris időnként a sóderágyak szélét is megcsipkedte a rohanásban.

A 11. körben Russell és Verstappen is kiugrott a bolyból a bokszba, kemény gumikat kaptak mindketten. A holland kiállása kicsit lassabbra sikerült a Red Bullnál, és dolgukat az sem segítette, hogy a középmezőnybe tértek vissza. Egy körrel később Hamilton, Perez és Piastri is kiálltak, így Leclerc, Sainz és Norris maradtak adósak egy cserével. Russell rövid időre meg is előzte Piastrit, de a McLaren visszatámadásával a Kemmel egyenesben nem tudott mit kezdeni.

A kereket cserélők közül többen is beragadtak, így a következő körben cserélők közül Leclerc simán visszajött gumicseréjéből Hamilton mögé, de a többi üldöző elé a 13. körben. Piastri lendületben volt, így az etapot gyengébben kezdő Perezt megelőzte az ausztrál. A kemény gumikon rajtoló Sainz, valamint a közepeseken Norris hosszabb ideig maradtak a pályán.

LAP 13 & 14/44



Piastri is flying! He picks off Russell heading up to Les Combes and then and lap later repeats the trick on Perez 💪 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/Y93sieACJ5 — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

A McLaren britje végül a 15. kör végén váltott keményekre. Ezzel ugyan a nyolcasfogat végére, Verstappen mögé tért vissza, de frissebb gumikon érkezhetett. Sainz maradt az élen, de gumijai már nem voltak tökéletesek, egy alkalommal jelentősebb túrát tett a kavicságyban.

Verstappen a 17. körben rákapcsolt a rádiózás szerint, mert szeretett volna előzni párat. Közvetlenül előtte a cseréknél közepes gumikat kapó Perez (5.) és Russell (6.) haladtak ekkor. Norris is hasonlón dolgozott mögöttük, csak neki a négy másodperces hátrányát is le kellett faragnia. Közben a középmezőnyben láthattunk néhány gumikülönbségből adódó csatát, a pontszerző zónát Albon és Ricciardo foglalták el.

Sainz a végül a 20. kör végéig húzta az élen, utolsóként a mezőnyből. Közepes abroncsokat kapott, és a nyolcadik helyre tért vissza, négy másodperccel Norris mögé. Az élen így újra Hamilton állt két másodperccel Leclerc és 5-tel Piastri előtt. A negyedik helyen már nem Perez, hanem Russell jött, miután a brit sikeresen megelőzte a mexikóit.

LAP 21/44



Russell picks off Perez and moves up to P4



The Mexican immediately returns to the pits and bolts on hard tyres - his second stop of the race #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/RY3mkDSgxV — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

Perez féltávnál, a 22. körben megkezdte a kerékcserék második körét, igaz, ő a közepes gumikat dobta le és kapott helyettük keményeket. A nyolcadik helyen folytatta a futamot. Időközben az 5-6. helyen Verstappent utolérte Norris, és a mclarenes aktívan támadta is a háromszoros világbajnokot. Üldözése közben egy alkalommal új ívet autózott a célegyenes előtti sikánban, a pályán kívül már.

A 26. körben Leclerc is a bokszban járt, kemény gumikat kapott a monacói. Nem dolgozott túl gyorsan a Ferrari, így a Hamilton elé vágás esélyét csökkentették. A brit reagált is, a különbség pedig így pont ugyanannyi maradt, mint korábban volt. Piastri állt ezzel az élre: az ausztrál 5 másodperccel vezetett Russell és 7-tel Verstappen előtt.

Közben Hamilton beérte Sainz Ferrariját, de nem nagyon tartotta fel a spanyol a hétszeres bajnokot, mert a 29. körben őt is hozták Verstappennel egyetemben egy kiállásra. A holland közepeseket, Sainz mindössze 8 kör után ismét kemény abroncsokat kapott. A 30. körben Norris is csatlakozott a kétszer cserélők táborához, kemény gumikkal folytatta a Belga Nagydíjat Verstappen mögött, de Sainz előtt. A Red Bullnál Perez ekkor elengedte Verstappent: a mexikói a régi gumikon még biztosan adós volt egy kiállással.

Piastri a 31. körben kiállt az élről, de a bokszban hibázott az ausztrál: túlcsúszott a csapatán egy fél méterrel, így legalább két másodpercet bukott a kerékcserén. Leclerc mögé, de Verstappenék elé tért vissza a pályára, így új arc, Russell vette át a vezetést. A Mercedes britje az ezt megelőző körökben már arról rádiózott, hogy ha lehetséges, ő akár egy kiállással letudná a futamot.

Russell vezetett tehát 12 körrel a vége előtt szűk hét másodperccel Hamilton és 9-cel Leclerc előtt. Piastri közeledett rájuk frissebb gumikkal, mögötte pedig Verstappen és a Perezt eddigre már megelőző Norris kezdtek párbajba. A hetedik Perez mögött Sainz volt a nyolcadik, a többi ponton Alonso és Valtteri Bottas (Kick Sauber) osztoztak ekkortájt.

Piastri a friss gumikon a 35. körben utolérte Leclerc Ferrariját, az előzés kis híján össze is jött neki. Egy körrel később azonban már megtörtént a helycsere, a két Mercedes mögé a McLaren ausztrálja feljött a dobogóra. A monacói tempója beesett, Verstappen és Norris is elkezdték megközelíteni.

LAP 36/44



That's a mega move from Piastri 👏 The Aussie gets past Leclerc through Les Combes and is up to P3!



He can't catch the two Mercedes? Can he?! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/TZPCGomKsv — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

Az élen közben elég jól tartotta magát Russell, de Hamilton egyre közeledett hozzá, hátrébb pedig a végül mégsem cserélő Perezt üldözte Sainz a 7-8. helyen. A pontszerző zóna vége is módosult, a stabil Alonso mellé Ricciardo lépett fel ismét a 10. helyre. Sainz a 39. körben fel is jött a 7. helyre.

5 körrel a leintés előtt az élen 1,5 másodperc alá csökkent a különbség, de Leclerc, Verstappen és Norris is szinte „összenőttek”. Hamilton először a 42. körben nyithatta DRS-t, de ez még kevés volt a támadáshoz.

Az utolsó előtti körre már Piastri is ráesett a két Mercedesre, abszolút háromesélyessé vált a Belga Nagydíj az utolsó 14 kilométerre. Perez még kiállt ekkor a bokszba új lágy gumikért, hogy a végén megfuthassa a leggyorsabb kört. Leclerc ezalatt továbbra is feltartóztatta Verstappent és Norrist.

Az utolsó körre jöttek össze a csaták leginkább, de a helyzetek már nem változtak. Russell megőrizte Hamilton előtt a vezetést, Piastri pedig bejött harmadiknak mögöttük. Leclerc maradt a negyedik helyen Verstappen és Norris előtt. Sainz a másik Ferrarit a hetedik helyen hozta be, Perez pedig a leggyorsabb kört megfutva a nyolcadik lett. Pontot szerzett még végül Alonso és Ocon.

A bajnokság állása:

Verstappen – 275 p

Norris – 197 p

Leclerc – 174 p

Piastri – 164 p

Sainz – 160 p

Hamilton – 143 p

Red Bull – 404 p

McLaren – 361 p

Ferrari – 340 p

Mercedes – 284 p

Aston Martin – 71 p

RB – 33 p

A világbajnokság a nyári szünet után augusztus 23-25-én a Holland Nagydíjjal folytatódik.