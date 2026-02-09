Az üzemanyag-betöltő nyílás és környéke egyike azoknak az elemeknek, amelyek észrevétlenül, a háttérben teszik a dolgukat. Nem kérnek reflektorfényt, pedig a kényelem és a biztonság szempontjából is kulcsfontosságúak. Ennek a területnek van néhány olyan funkciója, amiről a sofőrök többségének fogalma sincs.

Bár legtöbbször csak a tank lezárásával és a párolgás megakadályozásával azonosítjuk, valójában három olyan, kevésbé kézenfekvő, de annál praktikusabb titkot rejt, ami különösen a téli szezonban érhet aranyat.

1. Mentőöv a befagyott fedél ellen: a vésznyitó

Januárban nem ritka forgatókönyv: odaállunk a kúthoz, de a betöltőnyílás fedele a fagytól vagy a központi zár hibájából egyszerűen nem nyílik. Ilyenkor jön a pánik és a feszegetés, ami garantált fényezési sérüléssel vagy törött műanyaggal végződik.

Kevesen tudják, de a legtöbb autóban létezik egy mechanikus vésznyitó. Ezt általában a csomagtérben, a betöltőnyílás felőli oldalon, a kárpit mögött kell keresni. Leggyakrabban egy jellegzetes színű (piros vagy zöld) bowden, kar vagy hurok formájában rejtőzik. Egy határozott rántás, és a fedél máris kipattan – nem kell a fagyban állva sakkozni a zárt ajtó felett.

2. Sosem téveszted el az oldalt: a műszerfali súgó

Ez a tipp azoknak szól, akik gyakran váltogatják az autóikat (például céges kocsi vagy bérautó), és a kúthoz érve hirtelen nem tudják, melyik oldalra álljanak a pisztollyal. Nem kell kiszállni vagy a tükörben kémlelni: elég egy pillantást vetni az üzemanyagszint-jelzőre.

A kis benzinkút piktogram mellett szinte minden modern autóban találunk egy apró nyilat. Ha a nyíl jobbra mutat, a betöltőnyílás a jobb oldalon van, ha balra, akkor értelemszerűen a másik oldalon. Egyszerű, zseniális, mégis sokan elsiklanak felette.

3. A sárvédő őrangyala: a vízelvezető

A harmadik funkció talán a legfontosabb a karosszéria hosszú élettartama szempontjából. Ha kinyitjuk a fedelet, a sapka alatt (általában alul) találunk egy apró furatot. Ez a vízelvezető csatorna, aminek az a feladata, hogy elvezesse a bejutó esővizet vagy a tankoláskor melléfolyt üzemanyagot.

Ha ez a járat eldugul (levelekkel, sárral vagy kosszal), a víz megáll a betöltőnyílás pereménél. Ez két komoly problémát okozhat: egyrészt a nedvesség utat találhat az üzemanyagrendszerbe, másrészt – ami gyakoribb – belülről kezdi el rohasztani a sárvédőt. A pangó víz miatt megjelenő korrózió gyakran csak akkor válik láthatóvá, amikor már menthetetlen a lemez. Érdemes tehát néha egy vékony dróttal vagy sűrített levegővel ellenőrizni ezt az apróságot.