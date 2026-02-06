Csaláson kaptak Spanyolországban egy 53 éves férfit, aki a jogosítványa visszaszerzéséért ment elméleti vizsgára. Ehhez 30 perc alatt 30 feleletválasztós kérdésre kellett volna válaszolnia, vagyis kérdésenként egy perc állt rendelkezésre, ám a férfi nem akarta a véletlenre bízni, hogy átmegy-e a teszten.

Ahelyett, hogy a tudására támaszkodott volna, már-már akciófilmeket megszégyenítő módon „drótozta be” magát: a ruházatában nemcsak fülhallgatókat és rejtett kamerákat dugott el, de a pulóverje alá több mobiltelefont is felragasztott a hátára. A tarragonai vizsgaközpontban így számára hamar véget ért a vizsga – írja az El País.

Durant un control d’exàmens del carnet de conduir a Tarragona amb la @DGTes, denunciem un home que volia fer trampes a la prova teòrica per recuperar els punts del permís de conduir. pic.twitter.com/4Vu7YBtPT7 — Mossos (@mossos) February 3, 2026

A hatályos spanyol közlekedési törvények értelmében a kommunikációs eszközök vizsga alatti engedély nélküli használata súlyos szabálysértésnek minősül, amiért akár 500 eurós, átszámítva körülbelül 190 ezer forintos pénzbüntetést is kiszabhatnak.

