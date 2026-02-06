Talán nincs is ennél nagyszerűbb nap autósként. Enyhe idő, a nyitott Corvette C8 pedig igazi kényeztetés, minden rezdülése, a hangja, a karaktere élményszámba megy. Nagy tempó sem kell ahhoz, hogy a V8-as előadása mennyei legyen, egy C8-as vezetőjének viszont szó szerint egy pillanat alatt pokollá vált az autós túra.

A visszapillantóban ugyanis lángokat pillantott meg, amit azonnal követett a motor leállása, még több láng, füst, és az elkerülhetetlen következtetés: itt már az élete a tét, nincs mit tenni, a technika felfalta önmagát.

Mi okozhatta a tüzet?

Tavaly egy benzinkút biztonsági kamerája rögzítette a drámai pillanatot, amikor egy Corvette Z06 hirtelen lángra kapott tankolás közben az Egyesült Államokban. Azóta kiderült, hogy az eset nem egyedi: több hasonló tüzet is jelentettek az elmúlt hónapokban, így a General Motors kénytelen volt visszahívást elrendelni.

A GM ideiglenesen leállította bizonyos Corvette-modellek forgalmazását, és több mint 23 ezer, 2023–2026-os évjáratú Corvette Z06 és ZR1 változatot hívnak vissza.

A probléma egy tervezési hibára vezethető vissza: tankolás közben a kifröccsenő üzemanyag – vagy a benzingőz – túl közel kerül a hűtőventilátorhoz, ahonnan a forró motortérbe kerülhet, és azonnali gyulladást okoz. A GM már dolgozik egy védőpajzson, amely megakadályozza, hogy a kifröccsenő üzemanyag a motor közelébe jusson, de az alkatrész gyártásának és forgalmazásának előkészítése még folyamatban van.

A videóból nem derül ki, hogy a szóban forgó típus ebbe a szériába tartozott-e, de első ránézésre nem különleges kivitel, inkább széria C8-as Corvette, az eredeti videót már letörölték, a másolatok keringenek, és a Corvette fórumokban is annyi pletyka terjed, hogy egy utólagosan beszerelt kipufogórendszer lehetett az ok, amit hőpajzs nélkül szereltek be. Ez csak feltételezés, lehet olajszivárgás, üzemanyagszivárgás is, ami egy ennyire nagy teljesítményű autó telepakolt motorterében könnyen tűzhöz vezet.