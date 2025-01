A 670 lóerős, 5,5 literes V8-as szívómotor a C8 Z06 szíve, melyet a gyártó a korábbi generációk kompresszoros motorjaival ellentétben választott. „Míg más gyártóknál az a trend figyelhető meg, hogy fokozatosan nyugdíjba küldik szívómotorral szerelt modelljeiket, addig a Chevrolet éppen fordított utat járt be a C8 Z06-tal” – írják a tesztnaplóban.

A motor akár 600 percenkénti fordulatra is felpörgethető, és a hangja a Ferrari 458 Specialéhez hasonló. Ez a lenyűgöző hangzás azonban egyben a gép európai forgalmazásának is akadálya, mivel a benzin-részecskeszűrő hiánya miatt nem felel meg az EU előírásainak. Ennek következtében az európai modellek a C8 Stingray átalakított kipufogórendszerét kapják, mellyel viszont a teljesítmény is csökken: 670 lóerő helyett „csak” 645 lóerőt és 595 Nm-t tud mozgósítani az eredeti 623 Nm helyett.

A tesztelt autó a legmagasabb felszereltségű, 3LZ csomaggal és a Z07 Performance Package-dzsel volt ellátva. Ez utóbbi kibővített karbon aero-csomagot és karbon felniket tartalmaz, melyek 18,6 kilogrammal csökkentik az autó tömegét, amely így 1.654 kg. A Michelin Pilot Sport Cup 2 R gumik szenzációs tapadást biztosítanak, a kormányreakció pontos, és a visszajelzés tiszta. A vezetési élményt tovább fokozza, hogy a vezető a négy szabványos menetprogram mellett saját igényei szerint is konfigurálhatja az autó beállításait. A fejlesztőcsapat a teszt során külön Nordschleife-beállítást is rendelt a kormányon lévő Z-gyorsgombhoz. A nyolcfokozatú duplakuplungos váltó tökéletesen végzi a dolgát, hasonlóan a Porsche GT-k erőátviteli szerkezetéhez.

A fékrendszer is kiemelkedő, a karbon-kerámia anyagú tárcsákat és elektronikus fékerőfokozót használó fékrendszer meglepően jó visszajelzést ad. A Track üzemmódban az adaptív lengéscsillapítós futómű simítja a talajhullámokat, a Z07 Performance-csomag részeként az FE7 futómű keményebb lengéscsillapítókat, stabilizátorokat és rugókat kínál. A kibővített aero-csomag pedig 333 kilogramm leszorítóerőt termel 299 km/h sebességnél.

A Nordschleifén a C8 Z06 7:10.51-es időt ért el. Bár kanyarvételi sebességben jelentős előrelépést mutat elődjéhez képest, a középmotoros elrendezésből adódóan megperdülési hajlamot mutat bizonyos kanyarokban. A C7 Z06, amelynél előre volt beépítve a motor, stabilabban nyugtázta az intenzív fékezéseket és jobb lassulási értékeket ért el. A tesztelők megállapították, hogy „a C8 Z06 volt a legstabilabb a Nordschleifén eddig kipróbált középmotoros sportkocsik közül”. A hosszú áttételezésű ötödik sebességfokozat miatt azonban a C8 Z06 lassabban gyorsul fel 200-ról 260-ra, mint például a Porsche 992 GT3 RS. A fejlesztők által elért legjobb köridő a Nordschleifén pontosan 7 perc 10 másodperc volt. A kipörgésgátló (PTM) Race 1 üzemmódja hatékonyan segítette az autót a gyors kör során.

Ár tekintetében a C8 Z06 az Egyesült Államokban 113.795 dollárnál kezdődik, míg Európában 189.989 eurótól érhető el. Ár-érték arányát tekintve még Európában is kedvezőbb, mint a Porsche GT3 RS. Összességében a Corvette C8 Z06 kiváló sportautó, amely a Nordschleifén is bizonyította képességeit, bár a hosszú ötödik fokozat miatt nem tudta a maximumot kihozni magából.

