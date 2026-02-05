Csütörtök reggel járta be a sajtót és a közösségi oldalakat a hír, hogy gyerekkel együtt loptak el egy kocsit a sülysápi bölcsőde elő. Az apa járó motorral parkolta le a kocsiját a bölcsőde előtt – számolt be róla a Rendészeti Államtitkárság.

Amíg kisebbik gyerekét bevitte apuka az épületbe, a nagyobbik a hátsó ülésen várt. Mire visszament érte, a kocsinak már hűlt helye volt. A tolvaj útközben valahol kirakta a gyereket, egy üzlet dolgozója értesítette a rendőrséget, hogy talált egy gyereket szülői felügyelet nélkül.

De nem ez volt az egyetlen ilyen eset mostanában: január közepén két tizenhat éves fiú lopott el egy Audit, amelynek hátsó ülésén egy ötéves kisfiú ült. Amikor a tolvajok a kisfiút észrevették a hátsó ülésen, megálltak, kitették a járdára, majd nagy sebességgel távoztak. Mindezt látva egy mögöttük közlekedő autós azonnal a kisfiú segítségére sietett és tárcsázta a segélyhívót. A gyermeket így a kiérkező rendőrök sértetlenül adták át a szülőknek.

A két ügy kapcsán pedig szétnéztünk az Arcanum Újságok archív cikkei között és kiderült, hogy számos hasonló eset történt már Magyarországon a történelem során.

1999 december, Budapest

A Népszava információi szerint a főváros XV. kerületében, a Vasvári Pál utca 17. szám előtt egy vörös Audi tulajdonosa kiszállt autójából, amelynek járt a motorja, és a garázsajtót igyekezett kinyitni, amikor egy férfi beugrott a járműbe és elhajtott a helyszínről. A figyelmetlen apát nem csak autójától, de a hátsó gyermekülésben lévő ötéves kislányától is megfosztotta a tolvaj.

Az apa egy másik autóval ugyan azonnal üldözőbe vette Audiját, ám a Pólus Center közelében elvesztette a gépjárművet szem elől. Az értesítést követően a rendőrség nagy erőkkel látott a kereséshez. Ellenőrző pontokat állítottak fel a kerület valamennyi kivezető útján, lezárták a Duna-hidakat és mozgósítottak minden bevethető erőt. A nagy értékű ellopott gépjárművek felderítésére létrehozott Gepárd kommandó parancsnoka, Pál József alezredes irányította a kutatást.

Kiderült, hogy az autóban telefon is volt, egy nyomozónő felhívta a készüléket, hogy tárgyaljon a bűnözővel. A kagylót azonban a talpraesett Dóri vette fel. A kislány elmondta, hogy a bácsi, aki elvitte, meglepődött, amikor észrevette őt. Leállt az autóval, bezárta és elment. Most egyedül van a kocsiban, de nem tudja, hol. A rendőrtiszt kérdéseire válaszolva leírta a környéket, toronydarukat, építkezést látott. A rendőrnő azt tanácsolta Dórinak, hogy próbáljon meg dudálni, villogni az autóval, vagy ha meglát valakit, dörömböljön az ablakon.

Miközben a beszélgetés még tartott, egy kutyáját sétáltató férfi ment arra, s az okos gyereknek sikerült felhívnia magára a figyelmet. Nyomban járőrkocsik robogtak a helyszínre.

2001 november, Jánoshalma

Gyermekkel együtt loptakel egy Lancia típusú autót Jánoshalmán, majd néhány sarokkal távolabb kitették a megrémült kislányt. Rendőrkézre került a 16 éves elkövető is, később egy másik autó ellopásakor tetten érte a tulajdonos – írta Zalai Hírlap.

2002 július, Budapest

Gyerekkel együtt loptak el egy személyautót a főváros III. kerületéből – írta az Új Néplap. A 14 éves vak kislány az autó hátsó ülésén ült és semmit nem tehetett a rablók ellen, szerencsére azonban az ismeretlen elkövetők nem bántották. A kislány mintegy fél órán keresztül volt a rablók fogságában, akik a bűncselekmény után nem sokkal, néhány utcával arrébb otthagyták a szerzett zsákmányt, így a forró nyomon követett gépkocsit a megrémült kislánnyal együtt sértetlenül találták meg a rendőrök.

2005 november, Szeged

A közterület-felügyelet utasítására a helyi közlekedési vállalat vontatója elszállított a belvárosból egy személykocsit. A szegedi lopóautósok nem vették észre, hogy a járműben egy ötéves kislány ül. A Peugeot gazdája először azt hitte, hogy gyermekével együtt ellopták az autóját, amíg ő beugrott egy gyógyszertárba. A lopóautón lógó kocsi véletlenül tűnt fel a tulajdonos édesapjának, aki telefonon értesítette fiát.

A telephelyen a két férfi heves vitába keveredett a szállítócég alkalmazottaival, akik azt állították, nem kötelességük átvizsgálni az utasteret, a Peugeot hátsó ablakain pedig sötétített volt az üveg. A család kétórás vita és tízezer forintos szállítási díj kifizetése után kapta vissza az autót. Távozáskor aztán az igazgató utasítására mégis visszaadták nekik a pénzt. A szegedi eset alighanem érvelésekhez szolgál majd példaként, amikor a lopóautók használatának szabályozása hamarosan ismét a Parlament elé kerül. A törvényjavaslat úgy kívánná kiküszöbölni a vitás ügyeket, hogy a járművek elszállításának minden részéletét videofelvételen rögzítenék.

A fenti esetek kapcsán pedig kijelenthetjük: soha nem hagyd az autóban a gyermeked egyedül, pláne úgy ne, ha közben még a motor is jár és csak beszaladsz valahová!