Kétszer is megpróbáltak ellopni egy parkoló Ford Mustangot november 23-án este Budapest IV. kerületében, azonban az elkövetők egyszer sem jártak sikerrel. Az ajtókat még kinyitották, de beindítani már nem tudták az autót, csak a fényszórókat kapcsolták fel – írja a Police.hu.

Egy órával később ismét visszatértek az újpesti parkolóba, de ezúttal is csak a fényszórókat sikerült működésre bírniuk.

A Budapest Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomozói azonosították a feltételezett elkövetőket, akik nem voltak ismeretlenek a hatóságok előtt. Emiatt felmerült, hogy aligha fognak együttműködnek a rendőrséggel, így másnap a bevetési egységek közreműködésével fogták el őket.

Az 51 éves K. Sándorra a Terrorelhárítási Központ, míg a 44 éves J. Istvánra a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai csaptak le egy Pest vármegyei településen. Mindkét férfit jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett kísérletének megalapozott gyanújával hallgatták ki.

Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat. A nyomozók lefoglalták a gyanúsítottaktól a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközöket.

