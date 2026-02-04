A címmel gyakorlatilag mindent elárultam, ennyi a lényeg: autósok behajtanak egy mély, jéggel kibélelt gödörbe, majd minden lóerőt csatasorba állítva próbálnak szabadulni. 

Több helyszínen zajlanak már ilyen kihívások szerte Kínában, amit a szlengben: “wokolás” vagy “edénysúrolás” néven emlegetnek. Elég egyértelmű miért: a küszködő kocsik úgy csúsznak a tányérszerű felületen, mint egy nedves rongy a lábas alján.

A helyszín rövid idő alatt vált a netes autós közösség kedvencévé. A látványos, meredek falon való száguldás tömegeket vonzott, az élő közvetítéseket olykor több százezren követték.

Új téli autós őrület a jeges gödörben pörgés 1

A kihívás egyre terjed, ezt a pályát Belső-Mongóliában építették (Fotó: CFOTO/Future Publishing via Getty Images)

A történet nem télen indult, a jeges pályákkal. Van nyári verzió is, ahol a sár a főszereplő.

Ezeknél a show érdekében a személyzet gyakran vízzel és mosogatószerrel locsolta a talajt, hogy a csúszós felület növelje a kihívást – ám a biztonsági óvintézkedések (például a védőkorlátok vagy a nézők/személyzet megfelelő elszeparálása) hiányosak voltak.

Ebből kifolyólag történt már súlyos baleset is ilyen “pályán”, a Sanhszi tartománybeli Linfenben egy terepjáró driftelés közben kirepült a pályáról, és elgázolt egy, a gödör szélén álló alkalmazottat.

Új téli autós őrület a jeges gödörben pörgés 2
