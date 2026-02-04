Az elhanyagolt, rendszeresen sós, vegyszeres latyakban használt autókat hamarabb megkezdi a rozsda – a rejtett korrózió nem egyik napról a másikra jelenik meg, de amikor már látszik, gyakran késő.
A téli síkosságmentesítéshez használt só és vegyi anyagok különösen agresszívek. A nedves fémfelületen a só elektrolitként működik, ami felgyorsítja az oxidációs folyamatokat, vagyis a rozsdásodást. Nemcsak a karosszéria sínyli meg ezt, hanem a gumi alkatrészek, vezetékek, csövek és csatlakozók is.
Sokan ott követik el a hibát, hogy egy gyors, magasnyomású öblítéssel letudják a mosást. A látható sár valóban eltűnik ilyenkor, de a veszélyes lerakódások jelentős része az alvázon, a kerékjáratokban, a fékeknél és a kipufogó környékén marad. Ezekről a helyekről a sós lé lassan párolog el, a káros anyagok pedig ott maradnak a felületen.
A helyzetet tovább rontják az apró kőfelverődések is. Egy-egy kis sérülés a lakk- és festékrétegen elég ahhoz, hogy a sós nedvesség közvetlenül a fémhez érjen. Innen pedig már gyorsan elindulhat a korrózió, A rozsdás fékcsövek vagy tartóelemek pedig nemcsak drága javítást, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelenthetnek.
6 szabály, amit tarts észben és nem lesz gond:
- Alváz- és üregvédelem: még a szezon előtt érdemes elvégezni, de soha nem késő!
- Heti alvázmosás: elsősorban a kerékjáratok és a kipufogó környékére koncentrálva.
- Fékrendszer ellenőrzése: ha szokatlan hangokat érkeznek fékezéskor, azonnal irány a szerviz.
- Gumi- és műanyagápolás: a szigetelő gumikat kezeljük szilikonnal vagy más ápolóval. Filléres tétel és sokat segít megóvni az alkatrészeket.
- Világítótestek tisztán tartása: a sós lerakódás, feltapadás akár 50 százalékkal is csökkentheti a fényerőt.
- A motormosást inkább bízd szakemberre. Túl sok ma már az elektronika az autókban, jobb, ha ezt a munkát nem laikus végzi.
Ezért is érdemes mindig tisztán tartani az autót: