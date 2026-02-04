Jelképes összegért jutott jó állapotú használt autóhoz egy floridai férfi, miközben a világ is egy kicsit jobb hely lett, köszönhetően egy helyi kereskedés gesztusának.

Jeremy Smith lába alól egyik napról a másikra rántották ki a talajt, amikor decemberben a hatóságok lefoglalták az autóját, mivel úgy ítélték meg, hogy nincs közlekedésre alkalmas állapotban az 1999-es évjáratú Honda Civic, ami így a roncstelepen végezte. Való igaz, a több mint 400 ezer kilométert futott Honda látott szebb napokat is: amikor megállították, hiányzott a szélvédője és az első lökhárítója is, a légzsákok pedig ki voltak nyílva. A szerelőként dolgozó férfi azonban ezek után elveszítette az egyetlen módját annak, hogy eljusson a munkahelyére.

𝐑𝐨𝐚𝐝𝐰𝐨𝐫𝐭𝐡𝐲 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬 Vehicles missing critical safety equipment are not safe or legal to drive. FMPD Traffic Unit... Posted by Fort Myers Police Department on Wednesday 24 December 2025

Smith története a TikTokon kezdett el terjedni, és szerencséjére a Cape Coral autókereskedésnél is látták a videót, így annak ügyvezető igazgatója úgy döntött, hogy segít neki. „Mindannyian átéltünk már nehéz pillanatokat. Ezért mondtam azt, hogy azt hiszem, van, amit tudunk tenni azért, hogy segítsünk neki” – mondta Joshua Clinton a Gulf Coast Newsnak nyilatkozva.

Az autókereskedés jószívűségének köszönhetően

múlt hét csütörtökön Smith át is vehetett egy 2014-es Jeep Cherokee-t, amiért mindössze 1 dollárt, azaz alig több mint 320 forintot kellett fizetnie.

Hogy mekkora segítség ez a férfinak, abból látszik, hogy a típusból egy hasonló korú példányhoz az ottani használtautó-piacon csaknem 4000 dollárért, átszámítva 1,3 millió forintért lehet hozzájutni.

Az Autoblog beszámolója szerint Smith az autó átadásakor elismerte, helytelen volt egy rossz műszaki állapotú autóval közlekednie, de pillanatnyi élethelyzetéből fakadóan nem volt más választása. Ugyanakkor lenyűgözte őt a Cape Coral-i kereskedő gesztusa, és üzent azoknak, akik hasonló csónakban eveznek: „Ne legyél lehangolva, próbáld meg, mert egy nap jobb lesz. Soha nem tudhatod, mi történik.”

A tizenéves Jeep a Cherokee ötödik generációjából származik, melyet épp 2014-ben kezdtek el gyártani, és jól mutatja az időtállóságát, hogy csak tavaly nyáron váltották le a hatodik generációval, melyet bővebben a Vezess alábbi cikkében mutattunk be: