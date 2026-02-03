A skandináv országokat gyakran hozzák fel példaként közlekedésbiztonság terén: alacsony baleseti statisztikák, szigorú ellenőrzések és magas szabálykövetési hajlandóság jellemzi az utakat. Ennek ellenére ott sem mindenki veszi komolyan az előírásokat — ezt bizonyítja egy friss, Helsinkiben rögzített eset, ahol egy “tuningolt” elektromos rollerrel közlekedő férfi igencsak veszélyes mutatványt hajtott végre.

Egy szolgálatban lévő finn rendőrjárőr kamerája rögzítette az incidenst január első felében. A felvételen jól látható, ahogy egy megbuherált e-rollerrel közlekedő férfi bő 40 km/órás sebességgel halad a belső forgalmi sávban, az autók között — ráadásul havas, csúszós útfelületen.

Amikor a rolleres észrevette a mögötte haladó rendőrautót, pánikszerű menekülésbe kezdett. Egy tilos jelzésnél balra próbált kanyarodni, de a manőver a csúszós úton nem sikerült: elvesztette az uralmát a jármű felett és elesett. Csak a szerencsén múlt, hogy a szemből érkező sáv üres volt, így nem történt súlyosabb baleset.

A hatóságok több szabálysértést is megállapítottak, így a pénzbírság mellett 35 napra a jogosítványát is bevonták.

Egyre több a tuningolt e-roller

Az utóbbi években Európa-szerte megszaporodtak az elektromos rollerekkel kapcsolatos balesetek. A gondot gyakran nem is az alapjármű, hanem az utólagos átalakítás jelenti. Sok felhasználó szoftveres vagy hardveres módosítással kiiktatja a gyári sebességkorlátozást, így az eszköz akár kétszeres tempóra is képes lehet. Ezek a rollerek viszont már nem arra a fékhatásra, futóműre és stabilitásra vannak tervezve, ami a nagyobb sebességhez szükséges.

Télen a kockázat többszörösére nő:

a kis átmérőjű kerekek könnyebben megcsúsznak,

a fékút jelentősen nő,

a rejtett jégfoltok szinte kivédhetetlenek,

a rolleresek védelme minimális egy autóhoz képest.

A helsinki eset jól mutatja: egy elektromos roller sem játék, és a szabályszegés következményei ugyanúgy utolérhetik a használót, mint bármely más jármű vezetőjét.

