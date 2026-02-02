Olvasónk hívta fel figyelmünket az alábbi fotóra: egy autós túl közel állt egy miskolci csomagautomatához, a csomag tulajdonosa pedig láthatóan csak nagy nehézségek árán tudta kihámozni az árut a dobozból.

Nem sok bosszantóbb dolgot láttunk mostanában ennél, nem véletlenül szokott felfestés és tábla lenni az ilyen csomagpontoknál, ami tiltja a túl közel parkolást az autósoknak.

Azóta a kép vírusként terjed a közösségi médiában, a kommentelők pedig elárasztották a témáról készült Ai képekkel az autós csoportokat.

