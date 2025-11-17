Az év ezen szakaszában az eső után jön a köd, a köd után a fagy, a fagy után pedig havazás, ónos eső. Ilyenkor sok autós úgy érzi, hogy az őszi–téli vezetés néha igazi túlélőjáték, főleg akkor, ha még mindig nem cserélték át a nyári abroncsokat télire.

Ha már az időjárás nem kímél minket, legalább nevessünk rajta egy kicsit. A humor nem segít ugyan a ködön, csúszós utakon, vagy hasonló kellemetlenségeken, de így legalább könnyebb elviselni őket.

Galéria

7 fotó