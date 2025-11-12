Ahogy beköszönt a hideg idő, az autósok többsége elkezdi lecserélni a nyári abroncsokat télire. Ilyenkor joggal merül fel a kérdés, hogy melyik országban kötelező a téli abroncsok használata?

Bár az időjárás egyre kiszámíthatatlanabb, a szabályozások nem változtak alapjaiban, vannak országok, ahol időszakosan – vagy csak a táblával jelzett útszakaszokon -, de kötelező a téli gumik használata.

Számos európai országban meghatározott időszakban, és meghatározott területen kötelező a téli gumi használata.

Ausztriában november 1. és április 15. között kötelező a téligumit felszerelni. Mindez nemcsak a személykocsik, hanem a 3,5 tonna alatti teherautók esetében is előírás. Az osztrák rendőrök nagyon szigorúan veszik, hogy a gumi legalább 4 mm-es profilmélységgel rendelkezzen. Határátlépéskor nem ellenőrzik, de az autópálya melletti parkolókban számíthatunk szúrópróbaszerű rendőri kontrollra. Ennek során a nem megfelelő gumiabroncs használatát 50 eurós bírsággal büntetik (20 ezer forint). Baleset esetén a bírság elméletileg akár az 5000 eurót is elérheti (ez közel 2 millió forint), nem beszélve a jogi következményekről, és a biztosítók sem fizetnek ilyen esetben.

Nyugati szomszédunknál hasonló szigor vonatkozik a hóláncra is, amelyből a fent említett időszakban legalább kettőt a kocsiban kell tartani. Szükség esetén ezeket fel kell rakni a hajtott tengelyre.

Vigyázz! Egyre többen vásárolnak négy évszakos gumit, de ezeknél van egy megtévesztő jelölés is, amit sokan félre szoktak értelmezni. Ez pedig az MS vagy M+S, vagyis a mud and snow (sár és hó). Ez a jelölés sok négy évszakos abroncsok megjelenik, de számos SUV-ra szánt abroncson is megtalálható. Sőt, nyári abroncsokon is előfordul. Hiába az S vagy a snow jelölés, Ausztriában nem fogadják el, ha csak ez a felirat található meg az abroncsokon, de a „három hegycsúcs és hópehely” nem. Amennyiben a négy évszakoson szerepel a „három hegycsúcs és hópehely”, akkor az téligumiként is használható és Ausztriában is elfogadják.

Szlovákiában abban az esetben kötelező a téligumi használata a személyautókon, ha az utakat összefüggő hótakaró vagy jég borítja, esetleg jegesedés várható. Ilyenkor a jármű valamennyi tengelyére kötelező felszerelni a téli viszonyok között alkalmasnak minősített, megfelelő címkével ellátott gumiabroncsokat. A hólánc használata csak akkor kötelező, ha erre jelzőtábla figyelmeztet, és az útviszonyok megkövetelik.

Szlovéniában november 15. és március 15. között a téligumi használata kötelező azzal a fontos kikötéssel, hogy legalább 3 mm profilmélységgel rendelkező abroncsokat kell felszerelni valamennyi tengelyre. Nyáriakkal is szabad közlekedni az említett időszakban, de ebben az esetben előírás, hogy legyen az autóban hólánc is, amit szükség esetén, havazáskor vagy jegesedéskor fel lehet szerelni a hajtott kerekekre. Aki a szabályt megszegi, 40 eurós bírságra számíthat. Azt pedig, aki a nem megfelelő abroncsok miatt a forgalmat feltartja vagy akadályozza, akár 500 euróra is megbüntethetik.

Romániában kötelező a téligumi, de nem időszakhoz kötötten, hanem az útviszonyokhoz igazodva. Amennyiben havasak vagy jegesek az utak, minden autósnak kötelező erre az abroncsfajtára váltania, függetlenül attól, hogy éppen szeptember vagy május van.

Horvátországban is kötelező a téligumi használata november 15. és április 15. között. A négy évszakos gumiknál szintén elfogadják a legalább 4 mm barázdamélységű, M+S jelölésű abroncsokat. Megengedett a minimum 4 mm mély futófelületű nyáriak használata is, de ekkor az autóban hóláncot is tartani kell, amelyet szükség esetén fel lehet szerelni a hajtott kerekekre.

A déli országokban, például Spanyolországban vagy Olaszország egyes részein elég, ha hóláncot tartunk a csomagtartóban. Az viszont mindegyik országban közös: a közlekedésbiztonság elsődleges szempont, szóval ahol indokolt, ott a hatóságok szigorúan ellenőrzik.