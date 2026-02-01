A Mercedesek sportos AMG változatai mindig is a teljesítményről és mélyen morgó kipufogókról szóltak, ami ennél az autónál sincs másként, viszont a képen látható autó nem csak gyors, de tulajdonosan valószínűleg annyit jár mekibe, mint benzinkútra.

Fogta az AMG logót és az “M”-betűt a jól ismert gyorsétterem jelére cserélte.

A kérdés csak az: van e belső tükörre akasztva sült krumpli illatú légfrissítő?

Az AMG-t 1967-ben alapította Hans Werner Aufrecht és Erhard Melcher. A cég neve az alapítók vezetéknevének kezdőbetűiből, valamint Aufrecht szülővárosának, Großasbach-nak a G betűjéből áll össze. Az AMG rövidítés tehát az Aufrecht, Melcher, Großasbach nevek első betűjéből állt össze. Kezdetben független tuningcégként működtek, főleg Mercedes-Benz motorok versenycélú felkészítésével foglalkoztak.

