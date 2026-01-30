A KRESZ határozottan fogalmaz a parkolási szabályok tekintetében: megállni az úttesten lehetséges, annak menetirány szerinti jobb szélén, illetve kijelölt parkolókban, annak meghatározott rendje szerint. Minden további esetben a kihelyezett táblák szerint kell eljárni. A járdán parkolás általánosan tilos, ha csak tábla nem engedélyezi.

Tilos a zöldterületen parkolás is, ez alól általában nincs kivétel, viszont a zöldterület meghatározása nem teljesen tiszta, és ezen a ponton alakul ki egy olyan csapda, amibe sok figyelmetlen autós könnyen belesétál.

Mert vidéki falvakban, kisebb településeken nagyjából lehetetlen ezt betartani, hiszen sokszor nincs kijelölt parkoló, az úttest pedig összefolyik a tájjal, és nem is zargatják amiatt az autósokat, mert a “vadkeleti” módon kitaposott önjelölt parkolóhelyeken hagyják autóikat.

A nagyobb városokban, és kiváltképp a fővárosban viszont más a helyzet: ami nem kijelölt parkoló, ott nem állhatunk meg: ezzel szembesültnek rendre azok az autósok, akik Budapesten, a XI. kerületben, egy ideálisnak tűnő útszakaszon hagyják autóikat.

Egy ideje pár tesztautóért az MVM Dome környékre kell mennünk, és a Fék utca adja magát megállás szempontjából. Forgalom alig, az út két szélén pedig murvával leszórt padka csábít a megállásra. Szinte látszik a sáv, ahol rendre megállhatnak az autósok, és akadnak is parkoló autók mindig, mindkét oldalon. Eredetileg én is itt akartam hagyni a kocsimat, de azért körbe néztem, nincs-e rejtett tábla, vagy egyéb korlátozás.

Ilyet nem találtam, zöld “Mikulás” csomagokat viszont sorra láttam a környéken hagyott autókon. Így volt ez tavaly ősszel, és így volt most télen is, sőt a Google utcakép tanulsága szerint 2024. májusában is ott virítottak sorra a zöld csomagok az autókon. Tehát ez egy igazi csapda, amibe rendre belesétálnak, avagy belegurulnak a figyelmetlen autósok.

Ezek a szélvédőre helyezett hivatalos értesítők a zöldterületre való parkolásról szóló helyi rendelet megsértéséről tájékoztatják az autók tulajdonosait. Ez pedig egész komoly büntetési tétellel járhat.

Ezért a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, de a legtöbb esetben nem ez történik, mivel az autó vezetője nincs a helyszínen, nem tudja elfogadni a bírság tényét, az értesítő levél a közigazgatási eljárásról tájékoztat.

Nehéz a helyszínen parkoló autósokra nem áldozatként tekinteni, hiszen a jogban meghatározott “zöldterület” elég messze áll attól a képtől, amit átlagemberként ezekről a területekről gondolunk.

Elvileg a rendelet célja megakadályozni, hogy a szép füvet, a csodás természeti értékeket, a közparkokat tonnányi vasat cipelő abroncsok tiporják. De a Fék utca? Ez a tipikus, külvárosi ipartelepek koszlott, szeméttel megszórt, elhagyott mintapéldánya?

Ha ennyire óvni kell, hogy a helyszínen parkolót kereső autósokat rendre büntetéssel kell súlytani, akkor lehet jobb lenne kitáblázni, egyértelművé tenni a parkolási tilalmat, avagy kulturált, és kiépített parkolókat kialakítani az út két szélén. Mint ahogy a mellékelt képek is mutatják, igény az volna rá.

Érdekes adalék, hogy a Google utcakép tanulsága szerint 2022-ben még volt az utca elején “megállni tilos” tábla, ami 2024-re már eltűnt.

Máshol is ez a helyzet

A probléma nem új, írtunk már hasonló esetről, olvasónk a XV. kerületben járt így.

Ilyenkor a közterület-felügyelő emberei a közösségi együttélés szabályainak megszegését írják indoklásként – márpedig legtöbbször ezt írják – hatósági vizsgálaton fog kiderülni a bírság mértéke, ami a szabálytalanság mértékétől és több további tényezőtől függ.

Ebben az esetben nem azonnal kapunk csekket, levélben, a helyi önkormányzat keresi meg az autó tulajdonosát, fenntartóját. Önkormányzattól függ, de előfordulhat, hogy azonnal bírságot szabnak ki, ami 50 000-200 000 forintig terjedhet a közösségi együttélés szabályainak megsértéséért, de az is lehet, hogy értesítést kapunk csak a hatósági eljárásról, amiben lehetőséget adnak a dokumentumokba való betekintésre, kikérhetjük a helyszínen készült fotókat és vallomást tehetünk.

Ha van időnk és energiánk végig vihetjük az eljárást, és ha kedveznek nekünk a körülmények akár figyelmeztetéssel is megúszhatjuk a kalandot. A már említett olvasónk teljesen elismerte a parkolást és együttműködően járt el, amit a következő levélben az eljáró hatóság is elismert és a körülményekre való tekintettel megúszta egy figyelmeztetéssel. – A figyelmeztetés esetében fontos megjegyezni, hogy csak akkor alkalmazzák, ha egy éven belül nem volt korábban hatósági eljárás a tulajdonos ellen bármilyen más közigazgatási ügyben.

Tehát ha biztosra akarunk menni, akkor csak a kijelölt parkolókban, parkolóházakban hagyjuk az autónkat, így jó eséllyel megúszhatunk egy kellemetlen és felesleges bírságolást.