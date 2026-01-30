A Mercedes-Benz hatalmas ünnepséget rendezett a stuttgarti múzeumában, ahol bemutatták a frissített S-osztályt. Bár a modellfrissítés valóban történelmi léptékű – több mint 2700 új alkatrésszel ez a márka eddigi legnagyobb ráncfelvarrása –, elsőre mégis furcsának tűnhet ekkora felhajtást csapni egy „sima” modellciklusközepi frissítés köré.

Csakhogy ez az esemény nem csak az S-osztályról szólt. Sokkal inkább magáról az autómobilról – és annak 140. születésnapjáról.

140 évvel ezelőtt, 1886. január 29-én Carl Benz szabadalmi kérelmet nyújtott be egy járműre, amelyen már az előző évben dolgozni kezdett. A háromkerekű, kétszemélyes szerkezetet hátul elhelyezett, egyhengeres, négyütemű benzinmotor hajtotta, amely nagyjából háromnegyed lóerős teljesítményre volt képes. A 37435-ös számú szabadalmat végül hivatalosan is bejegyezték – ez a dokumentum ma az autó születési anyakönyvi kivonataként ismert, és az UNESCO nyilvántartásában is szerepel. Okunk van tehát pezsgőt bontani: az autó 140 éves lett.

Egy csillag születése

A Benz Patent-Motorwagen első nyilvános bemutatójára 1886 nyarán került sor, ám a legfontosabb utazása két évvel később, 1888 augusztusában történt. Carl Benz felesége, Bertha Benz ekkor vállalkozott arra, hogy két fiával együtt megtegye az első hosszú távú autós utat a történelemben: Mannheimtől Pforzheimig, kisebb kerülőkkel együtt több mint 180 kilométert vezetett.

Az út során rögtönözni is kellett – Bertha például egy kalaptűvel és egy harisnyakötővel végzett javításokat –, de a túra bebizonyította, hogy az automobil nemcsak mérnöki különlegesség, hanem a való életben is működőképes közlekedési eszköz. Sokak szerint Bertha nélkül ma egészen máshogy nézne ki a világ autózása.

A gyártás során Benz folyamatosan fejlesztette a járművet: bekerült az üzemanyagtartály, a teljesítmény pedig 2 lóerőre nőtt, ami már 16 km/órás végsebességet tett lehetővé. A becslések szerint 1886 és 1893 között körülbelül 25 darab eredeti Patent-Motorwagen készült, ám ezek közül egy sem maradt fenn napjainkra. 2001-ben a Mercedes azonban elkészített néhány pontos másolatot, ezek láthatók ma múzeumokban és gyűjteményekben.

Érdekesség, hogy ugyancsak 1886-ban, mintegy 100 kilométerrel odébb, Gottlieb Daimler is forradalmi ötleten dolgozott: Wilhelm Maybachhal közösen egy belső égésű motorral szerelt négykerekű járművet épített egy hintó alapjaira. Benz és Daimler soha nem dolgoztak együtt, sőt személyesen nem is találkoztak, ám negyven évvel később a Benz & Cie. és a Daimler-Motoren-Gesellschaft egyesült. Így született meg a Daimler-Benz AG – és a Mercedes-Benz márka.

Ha van találmány, amely igazán megérdemel egy születésnapi koccintást, az bizony az autó.