Májustól új korszak kezdődik Hollandia fővárosában, Amszterdamban, ahol – az ország több másik városához hasonlóan – nem lehet majd húsipari termékeket, valamint fosszilis tüzelő- és üzemanyagokat hirdetni. A városi tanács múlt heti döntése értelmében az utcai óriásplakátokra, a buszmegállókra és a buszokon elhelyezett reklámfelületekre fog vonatkozni a tilalom.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a belső égésű benzin-, illetve dízelmotorral szerelt autókat sem lehet reklámozni a városban.

Ezzel együtt a fapados repülőjáratok és hajóutak is tiltólistára kerülnek. A döntéshozók mindazonáltal nem feltétlenül a szén-dioxid-kibocsátás csökkenését remélik. Inkább az a cél, hogy szélesebb körben elfogadottabbá tegyék a növényi alapú ételek fogyasztását, valamint az olyan környezetbarát közlekedési alternatívákat, mint a kerékpározás vagy a tömegközlekedés használata.

A szigorítás ugyanakkor nem érinti a magánterületen elhelyezett hirdetőtáblákat és a kirakatokat sem – olvasható a Dutch News és az Auto Plus cikkeiben.

Az elmúlt években a klímaaktivisták Európa-szerte küzdöttek azért, hogy betiltsák az autógyártók hirdetéseit. Ennek részleteiről a Vezess alábbi cikkében írtunk: