Nem tartanak tűzszünetet a klímaaktivisták az autógyártók ellen folytatott tiltakozásukban, legújabb gerillaakciójuk keretében több mint 400 plakátot tettek tönkre Európa-szerte. Eddig három szervezet vállalta a felelősséget a tönkretett hirdetésekért: a Belgiumban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, illetve Németországban tapasztalt randalírozásban a Brandalism, az Extinction Rebellion és a Subvertisers’ International keze is benne volt.

Radikális megnyilvánulásukkal a környezetvédők az autógyártói hirdetések számának megnövekedésére adtak választ, ami egyébként a 100. Brüsszeli Autószalon közeledtével magyarázható. A klímaaktivisták úgy „szerkesztették meg” a hirdetéseket, hogy azokon olyan üzeneteket tüntettek fel, amelyek azt sugallják, hogy az autóipar nem a környezet pártján áll. Elsősorban azért a BMW és a Toyota plakátjait vették célba, mert az InfluenceMap rangsora alapján ezt a két márkát találják a leginkább klímaellenesnek – írja a Carscoops.

WATCH: Subvertisers in 14 European cities have hacked 400 corporate ad spaces with parody car adverts. #Toyota, and #BMW are using advertising to greenwash their public image whilst lobbying hard against climate regulations.#BanFossilAds #BeyondZero #BrusselsMotorShow pic.twitter.com/IM2TJue6is — Brandalism (@BrandalismUK) January 16, 2023

Ennek ellenére mindkét márka nagy elánnal hirdeti a karbonsemlegesség jegyében tett erőfeszítéseit. Való igaz, a Toyota a többi márkánál lassabban kezdte meg az átállást a tisztán elektromos technológiára, így ezekkel a modellekkel döcögősen bővült a japánok kínálata. 2021-ben viszont ígéretet tettek arra, hogy befektetőik nyomására felülvizsgálják hozzáállásukat.

9/ A hijacked bus stop ad in Brussels summarises the climate policy of Toyota and their ad agency, @and_partnership. Artwork: Anon. Installed by activists @XR_Belgium & @SubvertisersInt.https://t.co/6DsNVyLs7o pic.twitter.com/0MEw8bN4vI — Brandalism (@BrandalismUK) January 16, 2023

6/ "Today, Tomorrow, Toyota" ☠️ Art design by Hogre. Installed in Brussels. pic.twitter.com/YsLQOOi1l5 — Brandalism (@BrandalismUK) January 16, 2023

A Toyota hirdetéseit azonban „kétszínűnek” találja Tona Merriman, a Brandalism szóvivője. Mint elmondta, miközben a japánok a Beyond Zero elnevezésű kampányuk keretében a fenntarthatóságot propagálják, a háttérben azért lobbiznak a világ kormányainál, hogy enyhítsenek a károsanyag-kibocsátás szabályozása szempontjából tervezett szigorításaikon – sőt, jogi lépésekkel próbálják sarokba szorítani az országot, hogy megvédjék a nyereségüket.

I was recently commissioned by BMW to design some advertisements for them. The team at BMW really wanted me to help them highlight the hard work they’ve been doing to lobby against governments taking action on climate change. pic.twitter.com/cXeARfI4bx — MERNY (@mernywernz) January 17, 2023

I designed this poster for a new @BrandalismUK, @SubvertisersInt and @XR_Belgium takeover of 400 advertising spaces in towns and cities across Europe targeting car advertising, polluting SUVs, and in particular Toyota and BMW.#BanFossilAdsb #AdBrake pic.twitter.com/Mv2FZ8D24R — Spelling Mistakes Cost Lives (@darren_cullen) January 16, 2023

A témában arról cikkez a BBC, hogy a klímaaktivisták mostani akciója az autóhirdetések betiltására irányul, ahogyan azt a plakátokon elhelyezett #BanFossilAds hashtag is sugallja. Hasonló drasztikussággal bizonyos joghatóságokban például a dohánytermékekkel szemben léptek fel, de a híroldal szerint már több brit tanács meg is tette az első lépést, többek között Cambridgeshire-ben, Norwichban és Észak-Somersetben.

Mint az egy korábbi megmozdulásuk alapján is nyilvánvalóvá vált, különösen szúrják a zöld jövőben hívő környezetvédelmi aktivisták szemét az SUV-k. Az előző év végén még attól sem riadtak vissza, hogy közel ezer szabadidő-autó kerekeit leeresszék, kiszúrják – érvelésük szerint azért, mert méretük önmagában klímakatasztrófát jelent, ugyanis „sokkal nagyobbak a hétköznapi autóknál” és „rengeteg helyet foglalnak el”.

Néhány hónappal korábban pedig a Párizsi Autószalont zavarták meg azzal, hogy három piros Ferrarihoz ragasztották magukat, míg az olaszországi Milánóban liszttel szórtak be egy különleges art-BMW-t.