Nagy elánnal kezdett el terjedni a közösségi médiában egy videó, melyen az látható, ahogy egy BMW-vel több mint 300 km/órával – sőt, a felirat szerint 320-szal – száguldoztak a lengyelországi A4-es sztrádán.

A felvétel a hatóságokhoz is eljutott, így a chorzówi rendőrök rögtön elkezdték a sofőr, valamint a felvételt készítő utasa beazonosítását. Sikerrel is jártak, mi több, a villámgyors rajtaütés keretében lefoglalták az autót is bizonyíték gyanánt.

Az ügyben közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás, amiben a hatóságok feladata az, hogy tisztázzák az eset körülményeit. Ez utóbbiban azon helyiek segítségét kérik, akik látták, esetleg további információval vagy bizonyító erejű videóval rendelkeznek a történtekről.

A lengyel médiának nyilatkozott a BMW M5 tulajdonosa: azt állítja, a január 23-i gyorshajtás után jogellenesen foglalták le a kocsiját, mivel a videó készültekor nem ő vezetett.

Lengyelországban közismerten háklisak a notórius száguldozókra – azzal sem bántak kesztyűs kézzel, aki 171-gyel ment lakott területen, a továbbiakról a Vezess alábbi cikkében írtunk:

300-zal hasító BMW-ről került elő egy videó, áll a bál miatta Lengyelországban 1
171-gyel is ment az 50-es táblánál, még jogosítványa sem volt
A rendőri jelzésre meglepő módon megállt az ámokfutó autós,…
300-zal hasító BMW-ről került elő egy videó, áll a bál miatta Lengyelországban 2
Baj lehet abból, ha nem figyelsz erre vezetés közben
Ha folyton az lebeg a szemed előtt, hogy célba érj, akkor…