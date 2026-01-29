Nagy elánnal kezdett el terjedni a közösségi médiában egy videó, melyen az látható, ahogy egy BMW-vel több mint 300 km/órával – sőt, a felirat szerint 320-szal – száguldoztak a lengyelországi A4-es sztrádán.

A felvétel a hatóságokhoz is eljutott, így a chorzówi rendőrök rögtön elkezdték a sofőr, valamint a felvételt készítő utasa beazonosítását. Sikerrel is jártak, mi több, a villámgyors rajtaütés keretében lefoglalták az autót is bizonyíték gyanánt.

Az ügyben közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás, amiben a hatóságok feladata az, hogy tisztázzák az eset körülményeit. Ez utóbbiban azon helyiek segítségét kérik, akik látták, esetleg további információval vagy bizonyító erejű videóval rendelkeznek a történtekről.

A lengyel médiának nyilatkozott a BMW M5 tulajdonosa: azt állítja, a január 23-i gyorshajtás után jogellenesen foglalták le a kocsiját, mivel a videó készültekor nem ő vezetett.

