Változhat a klíma, Alaszka azért marad a végtelen hó, és kitartó tél hazája. Itt nem rettennek meg az emberek pár méternyi hófaltól, ezekkel élnek együtt. Átfúrják, eltúrják, elszállítják, és ha már nincs más megoldás, akkor fogják, és egy békebeli, klasszikus “ágyúval” szétlövik.

Használnak modern eszközöket, a megfelelő helyre ma már drónnal juttatják el a robbanótölteteket, de amikor melegszik a helyzet, akkor előkerül az M101 A1-es könnyű tábori tarack, ami 105 mm-es lövedékkel szórja meg a hegyoldalt.

Amikor a meteorológiai és helyi előrejelzés alapján nagy a kockázata annak, hogy a hó felgyülemlik és lavina alakul ki, az üzemeltetők előre kontrollált robbantást ütemeznek be. A tarack lövedékei robbanóanyaggal érik el a hó alsóbb rétegeit, így mesterségesen indítanak kisebb lavinát.

A jó öreg löveg fontos szerepet tölt be, mert oda tud juttatni tűzerőt, ahová ember nem juthat fel. A könnyen mozgatható 2,2 tonnás katonai eszközzel akár 11 kilométerre is eljuttatható a tervezett lavinákat indító robbanótöltet. A módszer természetesen nem új, az USA egyes területein már az 1950-es évektől alkalmazzák katonai felszerelést lavinák előidézésére.