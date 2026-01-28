Az 1999 és 2007 között gyártott kisautó még ma is az utcakép része, igazi igásló, ami egy lépcsővel nagyobb kényelmet, biztonságot ad mint a hasonló szerepet betöltő “régi” Suzuki Swift.

Korának egyik legtágasabb kisautója, naná: 396 centijével akkora, mint egy FIAT Tipo, amely mégiscsak kompakt autó volt. A 438 literes csomagterű lépcsőshátú, még inkább a Combi minden további nélkül befogható családi autónak. Ezért szerették sokan, a magyar vidéken tökéletesen lehetett vele vágtázni fel és alá.

Sok használt Škoda Fabiában van az 1397 köbcentis, régi Škoda blokk- Az 1,4 MPI egy nyomatékos és megbízató motor, 60-68 lóerővel. Ezt váltotta 2003-ban az 1,2 literes háromhengeres, 54 vagy 64 lóerővel, HTP jelzéssel. Ezekből rengeteg akad, de a Fabia még egy régi kor gyermeke. Akkor készült, amikor a széles motorpalettából még egy kisautóba is jutott komolyabb lökettérfogatú motor.

Az 1,4 literes már egész izmos 75-100 lóerővel 16 szelepes hengerfejjel, és ma már egyáltalán nincs ilyen ajánlat a Fabia kínálatában. Húsz éve viszont nem itt ért véget a paletta. A csúcsot egy vérbeli, nyomatékos blokk képviselte: akkoriban még lehetett kétliteres Fabiánk, ráadásul akár szedán vagy kombi kivitelben is, és ezen senki sem ütközött meg, egyszerűen ez volt az egyik elérhető változat.

Sőt, kétliteres (bár általában dízel, ami ma szintén elképzelhetetlennek tűnik) kis kombikból akkoriban több is akadt a piacon. Ez a motor nem a mai kihegyezett, turbós, háromhengeres világ szülötte. Ez egy 8 szelepes, őszinte, nyomatékból autózható technika, amit a Volkswagen konszern akkoriban a Golfban vagy a Borában is használt, de ebben a kis bódéban egészen máshogy viselkedik.

115 lóerő mellé ad 170 Nm nyomatékot, ami az 1100 kilogrammos kis autót magabiztos dinamikával mozgatja. Nem hirtelen előtörő erővel, de lendülettel 9,9 másodperces százas gyorsulással a végsebesség pedig 195 km/óra. A 170 Nm nyomaték már 2400-as fordulattól jelentkezik, tehát nem kell tiltásig pörgetni, hogy történjen valami.

Régi vágású motor, torkosabb, mint a hasonló teljesítményű modernebb megoldások, a Spritmonitor.de adatai szerint 7,6 l/100 kilométeres átlaggal járnak vele a tulajdonosok.

A motor annyira ritka, hogy itthon maximum 1-1 darab kerül a használt autók piacára, a német árakat nézve pedig nagy a szórás, a keveset futott darabokért több ezer eurót kérnek, egyfajta gyűjtői darabbá érik ez a kivitel az évek múlásával.