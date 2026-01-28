A Halálos iramban filmsorozattal közösen mutatta be legfrissebb sneakerkollekcióját a Puma, amely a nagy fordulatszámú akciófilmek hangulatát ülteti át a hétköznapi viseletbe. Az időzítés sem a véletlen műve: a Puma új cipői a filmszéria 25. évfordulójára és az NBA All-Star Weekendhez igazítva debütálnak.

A Puma x Fast and Furious kollekció LaMelo Ball, az NBA manapság egyik legnépszerűbb játékosának stílusát ötvözi az ikonikus filmek világával. A kínálatban a kosaras saját MB.05 modelljei, valamint a LaFrance lifestyle vonal darabjai is helyet kaptak – mindegyik cipő konkrét autók és karakterek előtt tiszteleg.

Az egyik legütősebb darab a LaFrance RNR Charger, egy teljesen fekete sneaker krómrészletekkel, amely Dominic Toretto legendás Dodge Chargerét idézi.

Ezzel szemben a LaFrance Miami ezüst-kék színvilága és egyedi grafikái Paul Walker karakterének, Brian O’Connernek a Nissan Skyline-jára utalnak – finom, de egyértelmű kikacsintás az igazi rajongóknak.

A kollekció a második film vibráló autós kultúráját sem hagyja ki. Az MB.05 Miami rikító rózsaszín külsőt, virágmintákat és formázott „szögesdrót” részleteket kapott, amelyek Devon Aoki karakterének, Sukinak a Honda S2000-esét idézik.

A sort az MB.05 LA zárja, amely lángnyelvszerű grafikáival, élénk színeivel és neon narancs részleteivel Los Angeles utcáit és az első film emlékezetes Toyota Supra MK IV-jét hozza vissza.

A megjelenést a Puma négynapos, látványos pop-up eseménnyel is megtámogatja Los Angelesben, február 12. és 15. között, az NBA All-Star Weekend idején. Az interaktív bemutatótér nemcsak a cipőket, hanem a kollekció ruhadarabjait is fókuszba helyezi: pólók, rövidnadrágok, kapucnis pulóverek, melegítők és dzsekik is érkeznek a Fast and Furious ihlette dizájnnal.

A cipők ára 115 és 135 dollár között alakul (kb. 40 ezer forint). A teljes Puma x Fast and Furious kollekció február 12-től lesz elérhető a Puma hivatalos weboldalán, New York-i és Las Vegas-i üzletekben.

Egy biztos: aki egyszerre rajong a sportcipőkért és az autós filmekért, annak ez a kollekció pontosan oda talál be, ahol a legérzékenyebb.