Kirívó gyorshajtót fogtak a hétfő délutáni órákban az osztrák rendőrök: egy 23 éves férfi Bécsújhely közelében, a B17-es úton a 100-es tábla ellenére 162 km/órával száguldozott, miközben a városközpont felé sietett – írja az ORF.

Nem sokkal később már az őt megállító egyenruhásoknak volt kénytelen magyarázkodni emiatt: elmondta, hogy mindössze néhány órával korábban kapta kézhez a jogosítványát. A több mint 60 km/órás mértékű sebességtúllépés után ideiglenesen el is vették tőle.

Az, hogy mennyi időt kell várnia arra, hogy ismét a volán mögé ülhessen, csak később derül ki, de a járási közigazgatási hatóságnál már megtették ellene a feljelentést.

