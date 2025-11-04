A helyi csendőrök beszámolója szerint a franciaországi A20-es autópályán fogták el azt a fiatal fiút, aki a BMW-jével fittyet hányt a sebességhatárokra, így a megengedett 130 helyett 225 km/órás sebességgel közlekedett.

Nem maradt következmények nélkül a drasztikus mértékű gyorshajtás, ugyanis a helyszínen elvették a 18 éves sofőr jogosítványát, ami nem bizonyult hosszú életűnek a maga két hónapjával – írja az Auto News.

A 3-as BMW-t habozás nélkül lefoglalták és trélerre tették a hatóságok. A típus a 2005 és 2012 között gyártott, E90-es generációból származik: a hátsókerék-hajtású 320d valószínűleg még az első évekből származik, így azt az M47 jelű, 163 lóerős kétliteres, négyhengeres turbódízel motorral gyárthatták.

