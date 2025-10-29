Megdöbbentő felvételek kerültek elő egy 15 éves fiú okostelefonjáról Németországban: a kamasz videóra vette, hogy több városban is nemcsak a megengedett sebességet, de még a 100 km/órát is túllépi, míg lakott területen kívüli, vidéki utakon 210 km/órás értéket is mutatott a sebességmérő.

A landshuti rendőrség az Auto Motor und Sportnak megerősítette, hogy egy másik nyomozás során foglalták le a kiskorú készülékét, a nyomozók annak átvizsgálása során fedezték fel a videókat. Pillanatnyilag illegális utcai versenyként vizsgálják az ügyet – még ha más nem is vett részt benne –, tekintettel a szélsőséges sebességre, valamint arra, hogy a 15 éves fiú a telefonja előlapi kamerájával készített videókban még „reklámozta” is a tettét.

Az eddig rendelkezésre álló információk szerint a fiatal gyorshajtó egy Mercedes-Benz E 220-at vezetett, ami feltehetően a szüleié. Azt is vizsgálni fogják a nyomozás keretében, hogy a tinédzser a szülei tudta nélkül „vette-e kölcsön” az autót.

Valószínűleg több szabálytalanság miatt is felelnie kell a fiúnak. A gyorshajtás mellett a közúti forgalom veszélyeztetését, a tiltott közúti versenyzést és a közlekedési szabályok szándékos figyelmen kívül hagyását is felróhatják neki, de a vezetői engedély nélküli vezetés is felmerülhet lehetséges vádpontként. Mindennek eltiltás lehet a vége, ami ez esetben azt jelentheti, arra sokat kell várnia, hogy legálisan a volán mögé ülhessen.

